Ligové grémium LFA: Restart 23. května, šéfem dál Dušan Svoboda | iSport.cz

Jak to vypadá na jednání Ligového grémia LFA a kdo všechno dorazil?

18:40 Novým členem Ligového výboru místo Jana Nezmara je jiný slávista Tomáš Bůzek, člen představenstva sešívaných.

18:22 Ligovou fotbalovou asociaci, která řídí první a druhou ligu, povede další čtyři roky Dušan Svoboda. Stávající předseda obhájil svůj post, při dnešní volbě na ligovém grémiu profesionálních klubů v Praze neměl protikandidáta. Novinářům to řekl mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Svoboda je v čele LFA od jejího vzniku. Pětačtyřicetiletého funkcionáře nominovala Sparta Praha, v které je místopředsedou představenstva. Svoboda byl průkopníkem samostatnosti ligy a později prosadil nový herní model s nadstavbou, který měl premiéru v minulé sezoně.

Po čtyřech letech v roli šéfa LFA mu stejně jako dalším čtyřem ze sedmi členů ligového výboru vypršel mandát. Znovu zvoleni dnes byli i oba místopředsedové za první a druhou ligu Adolf Šádek z Plzně a Petr Heidenreich z Ústí nad Labem.

18:00 Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) už na konci dubna po uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru schválil restart sezony bez diváků od 25. května. Jelikož by se ale ročník nestihl dohrát do 30. června, muselo jeho prodloužení odsouhlasit grémium, tedy jednání všech 32 profesionálních klubů. To zároveň schválilo změnu termínové listiny, kterou předložil výbor LFA.

Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

17:47 Restart ligy začne dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem 23. května.

17:35 Podle informací iSport.cz byl schválen restart FORTUNA:LIGY. 13 hlasů pro, 3 hlasující (Opava, Karviná, Zlín) se zdrželi. Nikdo proti.

17:27 O zábavu se díky svému svéráznému slovníku tradičně postaral šéf Jablonce Miroslav Pelta, jenž upozornil na nevalnou ekonomickou situaci svého klubu, podpořil dohrání sezony i zvolení slávistického kandidáta na člena Ligového výboru za 1. ligu Tomáše Bůzka.

16:43 Základní model počítá s dohráním první ligy kolem 15. července. Ve hře je ale v případě nutnosti její protažení až do 2. srpna. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík by připustil posun maximálně o týden, s ohledem na předkola evropských pohárů.

15:35 V případě nakaženého hráče se bude postupovat podle zákona, jednotlivé případy budou řešit krajské orgány hygieny.

15:30 Pavel Vandas pokračuje na Twitteru: Ministerstvo zdravotnictví souhlasí se zahájením profesionálních soutěží. Pravidelné testování nedává smysl. Během dohrání tak proběhnou cca 3 testy na hráče. Od 25.5 se uvažuje 300, nebo 500 osob. Od 8. června opet navýšení na cca 1000 osob.

15:20 Podle informací iSport.cz do kontrolního výboru bude zvolen Libor Kleibl (Slovan), s kandidaturou neuspěl Zdeněk Grygera.

15:16 Důležitým bodem jsou smlouvy hráčů, grémium se shodlo na jejich prodloužení. Ty, které jsou uzavřeny do 30. června, budou prodlouženy do konce soutěžního ročníku. Naopak nové smlouvy od 1. 7. budou aktuální od zahájení nového soutěžního ročníku. Vše ale až po dohodě mezi klubem a hráčem. „Hráči, kteří nebudou akceptovat prodloužení smlouvy,“ nehrají, píše Vandas na Twitteru.

15:05 Dohoda podle informací iSport.cz existuje už i na obsazení některých volených pozic. Do výboru LFA tak má být zvolen Tomáš Bůzek (Slavia) místo Jana Nezmara (Slavia). Znamená to, že s kandidaturou zřejmě neuspějí Zdeněk Grygera (Zlín) ani Ladislav Minář (Sigma).

14:54 Podle informací iSport.cz bude odhlasován i restart první ligy.

14:45 Kluby druhé ligy se shodly na dohrání soutěže, informuje na Twitteru zástupce Dukly Vandas.

14:35 A jak to vypadá v jednacím sále, kde se bude rozhodovat o osudu první a druhé ligy? Rozestupy mezi účastníky jsou opravdu důkladné, jak se podělil Pavel Vandas, výkonný a sportovní ředitel druholigové Dukly.

14:20 V delegaci Slavie přišli na jednání nakonec předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka, viceprezident klubu a sportovní ředitel Jan Nezmar a generální sekretář Martin Říha.

13:45 Po půl druhé se do haly O2 Universum začali scházet šéfové klubů. Za Slavii by měl dorazit Jaroslav Tvrdík, který se v minulých dnech pustil do šéfa LFA Dušana Svobody. Za Spartu na jednání přišel ředitel František Čupr. Fotograf Sportu zachytil zlínského manažera Zdeňka Grygeru, bosse Plzně Adolfa Šádka i s bodyguardem či Miroslava Peltu...

13:00 Jednání Ligového grémia LFA by mělo začít ve 14 hodin v prostorách O2 Universum.

O čem se bude mj. hlasovat?

Prodloužení soutěžního ročníku 2019/2020 přes 30. červen

- potřeba nadpoloviční většiny hlasů klubů první ligy pro F:L a nadpoloviční většiny hlasů klubů druhé ligy pro F:NL

Změna termínové listiny I. ligy

- potřeba alespoň nadpoloviční většina hlasů klubů příslušné komory, tedy první ligy

Změna termínové listiny II. ligy

- potřeba alespoň nadpoloviční většina hlasů klubů příslušné komory, tedy druhé ligy

Kandidáti do voleb

Předseda Ligového výboru: Dušan Svoboda (současně: Dušan Svoboda)

Místopředseda za první ligu: Adolf Šádek (současně: Adolf Šádek)

Místopředseda za druhou ligu: Petr Heidenreich (současně: Petr Heidenreich)

Členové za první ligu: Zdeněk Grygera, Ladislav Minář, Libor Kleibl, Tomáš Buzek (současně: Jan Nezmar, Václav Brabec, Dariusz Jakubowicz. Brabec a Jakubowicz pokračují, hlasovat se bude jen o jednom novém členovi.)

Člen za druhou ligu: Richard Jukl, Tomáš Linhart (současně: Tomáš Provazník)

Člen kontrolního výboru: Zdeněk Grygera, Libor Kleibl (současně: Tomáš Buzek, Petr Hort, Vít Zavřel. Hort a Zavřel pokračují, hlasovat se bude jen o jednom novém členovi.) Kandidát bude zvolen tehdy, pokud pro něho zvedne ruku nadpoloviční většina příslušné komory.