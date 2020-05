Ligové grémium LFA ONLINE: Sledujte jednání o restartu fotbalu | iSport.cz

Den G je tu! Kolem druhé hodiny by mělo začít Ligové grémium, tedy jednání všech 32 profesionálních fotbalových klubů LFA, jež budou rozhodovat o pokračování první a druhé ligy a také volit vedení Ligové fotbalové asociace. Dění kolem jednání a informace ze zákulisí sledujeme v ONLINE reportáži.

13:45 Po půl druhé se do haly O2 Universum začali scházet šéfové klubů. Za Slavii by měl dorazit Jaroslav Tvrdík, který se v minulých dnech pustil do šéfa LFA Dušana Svobody. Za Spartu přijde ředitel František Čupr. Fotograf Sportu zachytil zlínského manažera Zdeňka Grygeru či bosse Plzně Adolfa Šádka i s bodyguardem...

13:00 Jednání Ligového grémia LFA by mělo začít ve 14 hodin v prostorách O2 Universum.

O čem se bude mj. hlasovat?

Prodloužení soutěžního ročníku 2019/2020 přes 30. červen

- potřeba nadpoloviční většiny hlasů klubů první ligy pro F:L a nadpoloviční většiny hlasů klubů druhé ligy pro F:NL

Změna termínové listiny I. ligy

- potřeba alespoň nadpoloviční většina hlasů klubů příslušné komory, tedy první ligy

Změna termínové listiny II. ligy

- potřeba alespoň nadpoloviční většina hlasů klubů příslušné komory, tedy druhé ligy

Kandidáti do voleb

Předseda Ligového výboru: Dušan Svoboda (současně: Dušan Svoboda)

Místopředseda za první ligu: Adolf Šádek (současně: Adolf Šádek)

Místopředseda za druhou ligu: Petr Heidenreich (současně: Petr Heidenreich)

Členové za první ligu: Zdeněk Grygera, Ladislav Minář, Libor Kleibl, Tomáš Buzek (současně: Jan Nezmar, Václav Brabec, Dariusz Jakubowicz. Brabec a Jakubowicz pokračují, hlasovat se bude jen o jednom novém členovi.)

Člen za druhou ligu: Richard Jukl, Tomáš Linhart (současně: Tomáš Provazník)

Člen kontrolního výboru: Zdeněk Grygera, Libor Kleibl (současně: Tomáš Buzek, Petr Hort, Vít Zavřel. Hort a Zavřel pokračují, hlasovat se bude jen o jednom novém členovi.) Kandidát bude zvolen tehdy, pokud pro něho zvedne ruku nadpoloviční většina příslušné komory.