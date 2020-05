Kapitán Opavy Žídek: Řeči o pohodlné záchraně? Chceme hrát, ne spekulovat | iSport.cz

Vaše klubové vedení se na ligovém grémiu zdrželo hlasování o tom, zda pokračovat v sezoně, nebo ne. Jak jste to jako kapitán vnímal?

„Každý fotbalista musí chtít hrát, o nás to v tomto ohledu vůbec nebylo. Důležité bylo nastavit hygienická pravidla a všechny s tím související podmínky. Ty jsou pro nás zásadní. Ne to, že by někdo spekuloval o pohodlné záchraně nebo něco takového. Kdybychom takhle přemýšleli, nemohli bychom dělat žádný sport. Opakuji: potřebovali jsme znát záruky. Už je víme, jsme spokojení.“

Neštvalo vás, že byla Opava brána veřejností právě za ten klub, který chce ukončit ročník, aby se bezproblémově zachránil, protože na hřišti byste měli potíže? Ty řeči se motaly kolem vás, Karviné, Zlína a Příbrami...

„Ať si říká, kdo chce, co chce. My víme, jak to máme v kabině nastavené. Chceme hrát, ne spekulovat. Pokud máš spadnout, spadneš. Pokud to zvládneš, tak se zaslouženě udržíš.“

Přípravu jste začali vítězně, Líšeň jste v úterý porazili 1:0. Jak se vám hrálo po dvou měsících?

„No hurá! Takhle to musím popsat. (úsměv) Sice jsme na pauzy zvyklí, ale bylo to dlouhé a hlavně ovlivněné celou tou situaci, takže jsme se samozřejmě těšili. Příjemné.“

Projevila se pauza na nějaké technické nejistotě?

„Jako jestli mi třeba odskakoval balon? To jste asi viděl sám. (smích) Ale myslím si, že fotbalista by do toho měl po týdnu nějakého intenzivnějšího tréninku s míčem vplout zpátky. Já v tom problém nevidím.“

A co se týče týmové součinnosti?

„To bude horší, protože zápasový rytmus se prostě musí chytit, to nejde ničím nahradit. Proto budeme mít tři zápasy za týden. Věřím, že se to bude zlepšovat a na ligu budeme připraveni.“

Opava má dost zkušený mančaft, jak jste vy starší hráči vnímali nejisté datum začátku? Je asi něco jiného nachystat se fyzicky ve dvaceti a připravovat se v pětatřiceti, navíc s neznámým startem...

„Je to tak. Nejhorší byl ten začátek, když se nevědělo vůbec nic. Kdy se začne nebo spíš jestli se vůbec začne. Měli jsme individuální plány na doma, pro mě už to bylo šílené. Fotbalista není individuální sportovec, takže po skupinkách už to bylo veselejší. A teď už to směřujeme na konec května.“

Akorát bez fanoušků, což bude zrovna ve vašem případě velké oslabení...

„To je obrovské minus. Nechci říct, že jsou na to některé týmy zvyklé, ale pro nás, co máme parádní fanouškovskou základnu, je to na stadionu opravdu dvanáctý hráč. My je hrozně potřebujeme, takže doufám, že se najde nějaký prostor k tomu, aby nám brzo zase pomohli přímo na tribunách.“