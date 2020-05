Kolář má 17. nulu, vyrovnal rekord: Chtěli jsme Plzeň dostat pod tlak | iSport.cz

Jak byste utkání zhodnotil?

„Je to pro nás velmi důležité vítězství. Chtěli jsme po pauze odskočit Plzni a dostat ji trochu pod tlak. To jsme splnili. Myslím, že spousta momentů tam byla hezkých a koukatelných. Zápas celkově hodnotím pozitivně.“

Řešil jste několik ošemetných situací. Která byla nejhorší?

„Nejsložitější byla situace, kdy šel centr na zadní tyč a já jsem pak reflexivně vytáhl míč (střela Ladry – pozn. aut.).“

Mladá Boleslav - Slavia: Kolář úžasným zákrokem zneškodnil Ladrovu tutovku! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Máte sedmnáctou nulu v sezoně, vyrovnal jste rekord Petra Čecha a Zdeňka Jánoše. Co na to říkáte?

„Samozřejmě je to strašně hezký pocit vyrovnat takováhle jména. Doufám, že tak budeme pokračovat. Je to práce celého týmu. Hrajeme zodpovědně dozadu, proto moc gólů nedostáváme. Hrozně moc si toho vážím.“

Teď rekord budete chtít překonat, že?

„Přesně tak, chtěl bych to překonat. Nebudu říkat, že na to nekoukám, protože to bych lhal. Budu dělat vše proto, abych to ještě v základní části překonal.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Rozhodl Ševčík, řádil Stanciu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jaké bylo hrát bez fanoušků?

„Utkání mělo určitě své parametry. Podepsalo se to v tom, že jsme nebyli tolik vyhecovaní, protože naši fanoušci nás vždy vybičují k lepšímu výkonu. Ale myslím, že jsme hráli zodpovědně, všichni jsme věděli, o co nám jde. Hrajeme o titul. Hráli jsme tak, jak jsme hráli. Těším se, až fanoušci zase budou na stadionu.“

Je to pro vás vzpruha po nepovedeném vstupu do jara? Navázali jste na výkon v derby.

„Určitě. Ukázali jsme si, že jsme to zase my. Že umíme hrát a soupeře porážet. Byl to dobrý krok k tomu, abychom se vrátili tam, kam patříme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 22. Ševčík Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Mazuch, Jakub Klíma, Túlio – Hubínek (C), Janošek (77. Arroyo) – Ladra, Budínský, Fulnek (46. Wágner) – Jiří Klíma (69. An). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Traoré (29. Provod) – Holeš, Ševčík (58. Takács), Stanciu, Masopust (89. Frydrych) – Tecl (89. Musa). Náhradníci Domácí: Stejskal, Arroyo, Wágner, An, Rudzan, Glöckner, Stránský Hosté: Kovář, Hellebrand, Provod, Takács, Frydrych, Júsuf Hilál, Musa Karty Domácí: Mazuch, Wágner Hosté: Stanciu Rozhodčí Miroslav Zelinka – Jan Paták, Radek Kotík Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Trpišovský o Stanciovi: Když bude hrát takhle, je mi jedno, kolik bude mít bodů