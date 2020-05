LFA děkuje lékařům, sestřičkám i dalším z první linie: Hrajeme i díky vám | iSport.cz

„Obnovení profesionálních fotbalových soutěži může být důležitým signálem pro celou společnost, že se náš život pomalu vrací do normálu. Všem záchranářům a zdravotnímu personálu za jejich obětavý přístup dlužíme velké poděkování a díky naší kampani jim můžeme společně s fotbalovými fanoušky alespoň na dálku poděkovat. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby slyšeli hlasité díky na plných stadionech, ale k tomu určitě dojde hned, jakmile nám to situace umožní,“ přiblížil na startu kampaně za LFA její předseda Dušan Svoboda.

Během boje proti koronaviru se odehrála celá řada příběhů, které mají své konkrétní hrdiny v řadách zdravotníků. V následujících týdnech se mohou fanoušci podělit se svými zkušenostmi a Ligová fotbalová asociace bude tyto příběhy zpracovávat a ty nejzajímavější zveřejňovat na stránce www.hrajemeidikyvam.cz.

„Chceme vyzvat fanoušky, aby nám posílali skutečné příběhy, v rámci, kterých by chtěli poděkovat konkrétním zdravotníkům alespoň na dálku online,“ doplnil marketingový a obchodní ředitel LFA Daniel Hajný s tím, že nejlepší příběhy poté LFA z online světa přenese do skutečných poděkování, jakmile to umožní situace před zápasy na ligových stadionech.

Kromě LFA se kampaně zúčastní všechny profesionální kluby. „Velmi si vážíme zapojení všech klubů a vnímáme to tak, že zdravotníkům můžeme poděkovat všichni společně napříč FORTUNA:LIGOU i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU. Už během samotné pandemie se profesionální fotbal zachoval velmi zodpovědně, řada klubů přispěla ať už finančně nebo jinou formou a touto kampaní nyní společenská odpovědnost českého profesionálního fotbalu vygraduje,“ popsal Daniel Hajný.

Na vizuály narazí fanoušci u televizních obrazovek, budou k vidění na stadionech, ale největší zásah přinese kampaň v online prostoru. „Vzhledem k současné situaci je online komunikace podobného projektu logicky nejefektivnějším řešením. Hlavní linkou se stane videoklip, na kterém se kromě hráčů obou ligových soutěží podílely i fotbalové legendy a známé osobnosti napříč společenským spektrem. Ukázalo nám to znovu, jak velký má fotbal přesah do celé společnosti. Přestože mají všichni herci v klipu svůj vztah k fotbalu a vybraným klubům, potěšila nás jejich ochota se podílet na společném poděkování,“ ocenil ředitel komunikace a PR LFA Štěpán Hanuš zapojení známých herců Marka Taclíka, Ladislava Hampla nebo uznávaného kardiochirurga Jana Pirka.