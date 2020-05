LIGA NARUBY JE ZPĚT: Drobný jako Higuita, Kotal bručel pod rouškou | iSport.cz

S restartem FORTUNA:LIGY se vrací i pravidelný video pořad Liga naruby, který přináší přehled pozoruhodných momentů ze zápasů nejvyšší české fotbalové soutěže. Na co se můžete těšit v prvním díle od 11. března? V Příbrami vypadá omezený počet diváků podobně, jako ten normální. Českobudějovický veterán Jaroslav Drobný si zahrál na Reného Higuitu (a vyšlo mu to), jeho kouč Horejš si pro změnu zahrál rukou. A co si asi tak pod rouškou bručel nespokojený sparťanský trenér Václav Kotal? Podívejte se na fotbal z nadhledu, Liga naruby je zpátky!