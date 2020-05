PĚT úkolů pro Spartu na reparát: hráči na svých postech, nakopnout střed | iSport.cz

Netradiční sledování šlágru 25. kola Fortuna ligy • FOTO: Sport/ Michal Beránek Ligový restart ji zastihl nepřipravenou. Fotbalová Sparta ve středečním šlágru s plzeňskou Viktorií nestačila ve všech směrech. Porážka 1:2 byla adekvátním zrcadlem toho, co se na trávníku dělo. Dobrá zpráva pro Pražany: už zítra je čeká další utkání, ve kterém mohou poslední výbuch odčinit. A teď ta špatná: mač na hřišti Karviné nebude ani náznakem taková selanka, jak by se mohlo na první dobrou zdát. Co musí trenér Václav Kotal se svým týmem udělat, aby dosáhl na první jarní triumf?

NAKOPNOUT STŘED Plzeň má obrovsky silnou trojku v srdci hřiště, to se o ní dobře ví. Když v tomto kontextu střeďáci Sparty zahrají pod své možnosti, je zaděláno na malér, k jakému došlo ve středu. Bylo by ale chybou mladíky Ladislava Krejčího s Michalem Sáčkem odepsat. Oba opakovaně ukázali, že jsou schopní zahrát mnohem lépe, důvěra je v jejich případě namístě. Musí jít ovšem na špičky, Karviná má totiž v záloze taky velkou sílu. Především Kristi Qose je vynikající. Možná na první pohled nepříliš výrazný, ovšem velice účelný a pozičně téměř bezchybný. Pokud Krejčí se Sáčkem nezaberou, Sparta bude mít opět problém. Sparta - Plzeň: Hlavičkuje i Krejčí, s jeho pokusem neměl Hruška potíže

NEMĚNIT, CO FUNGUJE Proti Plzni Václav Kotal něco vyzkoušel. Neklaplo to. Tahy, pro které se zkušený stratég rozhodl, byly spíš kontraproduktivní. Pro Spartu to musí být jasný signál, že tudy cesta nevede. Mužstvo by se mělo vrátit k tomu, co mu fungovalo v zápasech před nástupem pandemie. Ať už herně, tak především personálně. To platí zejména pro složení defenzivního kvarteta. Dávid Hancko je primárně stoper, nikoli krajní bek. Ve dvojici s Lukášem Štetinou mu to klapalo. Na levé straně zadní linie má navíc Kotal na výběr. Může využít Martina Frýdka či Matěje Hanouska. SESTŘIH: Sparta - Plzeň 1:2. Viktoria ovládla klíčový duel, Letenští pošesté v řadě nevyhráli

STŘÍDÁNÍ JAKO DEVÍZA Zavedení možnosti pěti střídání v zápase si celá řada expertů i fanoušků vyložila jako úlitbu silnějším mužstvům, která disponují širokým kádrem. Do téhle množiny Sparta bez ohledu na postavení v tabulce spadá, tak proč toho nevyužít? Proti Západočechům Kotal navzdory nepříznivému vývoji střídal pouze třikrát. Paletu možností měl přitom mnohem širší. A to navzdory tomu, že na marodce dlí Srdjan Plavšič, Martin Graiciar či David Lischka. Do akce se vůbec nedostali třeba Michal Trávník s Adamem Karabcem, kteří mají schopnosti, aby do vývoje zápasu hlasitě promluvili. Kotal: Chyby tam nějaké byly, ale rozhodla efektivita. První gól byl laciný

HRÁČI NA SVÝCH POSTECH Dlouhodobé specifikum Sparty. Často dochází k tomu, že hráči nenastupují na svých postech. Postupně se k tomuto kroku uchýlili všichni trenéři Letenských za poslední roky, výjimkou už není ani Kotal. Proti Plzni poslal na pravé křídlo Guélora Kangu, což se ukázalo jako kardinální omyl. „Není to typ, který čapne míč a bude s ním sprintovat třicet čtyřicet metrů, jak to potřebujeme od moderních lajnových hráčů,“ upozornil bývalý trenér Ivan Kopecký. Na pravém křídle by měl začít David Moberg Karlsson. A Kanga? Ať se vrátí do středu, kde mu to chutná nejvíc. Nebo nemusí v základu vůbec být... Sparta - Plzeň: Beauguel bombou pod víko zvyšuje na 2:0 pro Viktorii!