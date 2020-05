Weber po debaklu: Je mi stydno. Dělat sparingpartnera je špatně | iSport.cz

Boleslav od prvních minut zažívala fotbalová muka. Odevzdaný tým neměl proti rozjeté letce Adriana Guľy nárok a gólman Šeda jen smutně lovil míče ze sítě. Weber uvažoval o střídání už ve 25. minutě, kdy Viktoria vedla o dvě branky po zásazích Aleše Čermáka.

„Je mi až stydno to říct, ale věděl jsem, že utkání je rozhodnuté, potřebovali jsme prostřídat hráče vzhledem k dalším zápasům,“ přiznal mladoboleslavský kouč. „Těžko se mi o tom mluví, že jsem takhle uvažoval, ale taková byla realita.“

Boleslav dostala v Plzni příděl už při březnovém čtvrtfinále MOL Cupu, ztrátu 0:4 nakonec zkorigovala na konečných 2:4. Tentokrát ale rozjeté domácí hráče nedokázala zastavit. Plzeňští nesundali nohu z plynu a dotáhli zápas do mimořádného skóre 7:1.

„Čím méně toho dnes řeknu, tím to bude lepší,“ procedil zklamaný Weber. „Přijeli jsme sem dělat sparingpartnera soupeři, který je o třídu lepší, to je špatně. Ale nechci to moc hodnotit, nějak to radikalizovat. V zimě jsme udělali změny, rozhodli jsme se jít nějakou cestou. Ještě to takhle zkusíme jeden, dva zápasy, zachránění jsme. Ale dávat šanci hráčům, kteří o to nestojí, to nemá smysl,“ dodal trenér ve svém hodnocení.

Boleslav přitom odehrála velmi slušný podzim, stále je na dostřel elitní šestky, která v nadstavbě zaručuje boj ve skupině o titul. Od února v sedmi zápasech pouze jednou vyhrála, po ligovém restartu neuspěla na Slavii a ani teď v Plzni.

Ze západu Čech navíc odjíždí s pořádnou ostudou. Chybělo málo, aby Viktoria srovnala historicky nejvyšší výhru v české lize. Tu drží Slavia z utkání proti Uherskému Hradišti z roku 1995 (9:1).

Plzeň - Mladá Boleslav: Viktoria v sedmém nebi! Mihálik zvyšuje už na 7:0