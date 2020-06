Co ukázala výhra Slavie? Bez šetření, zase žolík Musa a Stanciu už je blíž | iSport.cz

Petar Musa měl ohromnou radost, když vstřelil gól do sítě Příbrami • FOTO: Michal Beránek (Sport)

Po pětigólové nadílce Jablonci přišlo výrazně chudší menu. To nejdůležitější ovšem Slavia zvládla. Na hřišti poslední Příbrami vyhrála 1:0 a zase se o kousek přiblížila obhajobě titulu. Minimálně do středečního večera má na druhou Plzeň jedenáctibodový náskok. A právě Viktoria bude v neděli dalším soupeřem mužstva kouče Jindřicha Trpišovského. Co duel u Litavky ze slávistického pohledu před očekávaným šlágrem FORTUNA:LIGY ukázal?