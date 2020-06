Musův gól neměl platit, Zima hrál rukou. Slavia ale mohla kopat penaltu | iSport.cz

David Zima šel v 82. minutě do souboje se Soufianem Dramém, jejich ruce byly zaklíněné v sobě a od pěsti slávistického obránce se míč odrazil k Petaru Musovi, který skóroval. Bylo to porušení pravidel, protože ke vstřelení branky si útočící mužstvo nemůže žádným způsobem pomoci rukou. Ani nechtěným či nezaviněným. Gól tedy neměl platit.

Jak toto pravidlo zní? „Nesmí být dosaženo žádné branky poté, co některý z útočících zahraje rukou. Byť by to bylo nezaviněně a nechtěně. Pokud útočící fotbalista jakýmkoli zásahem paže získá výhodu, tzn. dostane se do brankové příležitosti nebo ji vytvoří, hra musí být přerušena.“

Na první pohled byla situace těžko rozpoznatelná, tudíž si sudí Ondřej Pechanec nemusel být při jejím pozorování jistý. Neupozornil ho ani Jan Machálek, který seděl u videa.

Ten svého kolegu nevolal ani při jiném sporném momentu. V 72. minutě pronikal do vápna Nicolae Stanciu, příbramský Karel Soldát ho odstrčil rukou, možná se s ní dotknul i míče. Ale ani jeden z rozhodčích tento souboj jako prohřešek nevyhodnotil.

Na začátku gólové akce v 81. minutě pronikal do vápna Lukáš Provod, z jedné strany ho křížil Miroslav Slepička , z druhé Matěj Polidar. Provod pak zaškobrtl o nohu jednoho z nich a spadl. Celá situace vyústila v branku. Kdyby gólem neskončila, je otázkou, zda by tento moment zkoumalo video a Slavia by kopala penaltu.