Slavia: útok s novým šmrncem. Teclovy zkušenosti i muž okamžiku | iSport.cz

Stanislav Tecl v základní sestavě, Petar Musa ho v průběhu utkání nahradí, nebo doplní. Tak by měl vypadat plán slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského pro nedělní řež s Plzní. O formu útočníků se momentálně nemusí bát. „Jsem rád, že máme typologicky dva rozdílné útočníky. Standa je zkušený a komplexní, v Petarovi máme hráče do vápna, muže okamžiku, který je produktivní. Je to taková ideální dvojice, navíc je tu Júsuf, který může plnit víc pozic, třeba bijce jako proti Spartě,“ pochvaluje si Trpišovský.

Ať má na hřišti jednoho, nebo druhého, může počítat s tím, že mu jeho útočník odvede to, co žádá. A ví, že oba přijmou jakoukoliv roli a nebudou žárlit, když bude na place ten druhý. „Vztah spolu máme dobrý. Dá se říct, že jeden druhého motivujeme do práce. Nebereme to jako rivalitu, spíš se podporujeme. Snažíme se, abychom jeden druhému pomohli, a přejeme si, aby se nám oběma dařilo a abychom byli prospěšní pro tým, což se, myslím, zatím skvěle daří,“ vykládá Tecl.

On se pro mužstvo obětuje, vyšťaví se, svými náběhy pořád drásá obránce soupeře. Od derby se Spartou, posledním duelem před koronavirovou pandemií, nastupuje v základní sestavě a udržuje si herní pohodu. „Po té pauze se cítím skvěle. Myslím, že pomohla asi nám všem. Teď se nám třeba daří spolupráce s Nikem (Stanciem). Myslím, že funguje skvěle,“ libuje si devětadvacetiletý forvard, který se na jaře trefil proti Opavě a Jablonci.

Musa je jiný. Ještě není úplně připravený, aby se tak běžecky vydal. „Je to pro něj velká změna,“ ví trenér „sešívaných“. Ovšem jeho zakončení? Vynikající, Trpišovský už nejednou prohlásil, že takového útočníka snad ještě netrénoval. Dal vítězný gól proti Opavě, těsně před koncem vyrovnal v derby se Spartou, v úterý pohotovou ranou z nelehké pozice trefil výhru v Příbrami.

„Mám obrovskou radost, že se Petarovi takhle daří. Je schopný nám pomoct v těžkých zápasech, kdy umí dát gól téměř z ničeho. Má v sobě instinkt zabijáka. Některé věci mu třeba tolik nejdou, ale když je potřeba, vytáhne nás z bryndy. Jsem rád, že mu to tak šlape. A těší mě, že s ním a Jusim (Júsufem) tvoříme trojici útočníků. Myslím, že se dobře doplňujeme, každý umíme dát týmu něco jiného,“ popisuje Tecl.

Na podzim se rozpoložení, přínos a efektivita útočníků ve Slavii mnohokrát probíraly. Má teď ligový lídr vyhráno a disponuje střelci, na které se může spolehnout? „Zatím bych to takhle neřekl. Tecl těžko dává góly a Musa je horší do kombinace. Oběma stále něco chybí, nejsou úplně komplexní. Je ale pravda, že Tecl je po zranění přímočarý, má výborné náběhy a málokterý útočník vyžaduje kolmé přihrávky jako on. Musa je v mých očích spíš žolík: pokud nastoupí do rozjetého zápasu, hladově půjde po každém centru,“ glosuje to zkušený trenér a expert deníku Sport Ivan Kopecký, který dovedl k titulu Vítkovice nebo působil u české jednadvacítky.

Stanislav Tecl na jaře Petar Musa na jaře Zápasy: 7

Góly: 2 Zápasy: 7

Góly: 3

