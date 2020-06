Na Bohemce je to válka, prohlásil Kotal. Kdy slyšel píšťalku při gólu? | iSport.cz

Jak jste viděl gólovou situaci? Chyběla vám od Sparty taková akce?

„Gólová akce byla moc pěkná. Náběh ze strany do šestnáctky a Dočkal přihrával. Já jsem tu situaci viděl tak, že podle mě rozhodčí písknul, až když byl míč v brance. Ale viděl jsem signalizaci pomezního a říkal si, že uvidíme. Nakonec VAR rozhodl tímto způsobem a já si myslím, že to je v pořádku. Jestliže má pomezní praporek nahoře, není to signál pro hráče, aby přestali hrát. To je můj pohled, ale nechci se s nikým přít. Takový je podle mě výklad pravidel, že rozhodčí může mít kolikrát praporek nahoře, ale rozhodující je hlavní rozhodčí.“

V průběhu šesti dnů Sparta získala devět bodů za tři vítězství. Jaký z toho máte pocit?

„V zápasovém sledu, který teď je, nemůžete dělat nic jiného než regenerační tréninky. Trochu nám chybí čas na organizaci hry. V některých momentech je to uspěchané a únava už tam být musí. I řešení mohla být v některých situacích lepší, ale nakonec jsme ve dvou utkáních nedostali gól, branka v Karviné byla chyba v době, kdy jsme byli v deseti. Jinak si myslím, že Karviná měla během zápasu dvě střely, a jedna z toho byl gól. Obranná fáze se nám zlepšuje a zlepšuje se nám přípravná kombinace. To je strašně důležité. Z toho vlastně vychází všechno.“

Teteh byl odpočinutější, ale vy jste se rozhodl nasadit Libora Kozáka. Jaký byl váš záměr?

„Věřili jsme, že Libor je v euforii po dvou gólech a penaltě minule. Určitě jsme plánovali, že Tetteh do utkání zasáhne ve druhém poločase. Přišel z Bohemky a říkali jsme si, že když to bude 0:0… Nakonec to tak bylo, dobře to dopadlo, Tetteh dal gól a my máme tři body. To je nejdůležitější.“

Znovu mohla hrát stoperská dvojice Štetina – Hancko. Odehráli druhý zápas bez inkasovaného gólu. Jste s obrannou fází spokojený?

„Bohemka vsadila na úpornou obranu. Jestli si pamatuji, tak neměli jedinou přímou střelu na branku jen roh ve druhém poločase. Celý zápas jsme ale hru měli pod kontrolou. Bohužel ale tím, jak oni dobře a zodpovědně bránili, jsme se těžko prosazovali v pokutovém území. Hlavně v prvním poločase nám chyběla střelba ze střední vzdálenosti. Vzít na sebe odvahu a zkusit to. Nakonec jsem ale rád. To jsou taková nejhorší utkání. Máte převahu, tlačíte soupeře na jeho půlce a trnete, aby se jim nepovedl nějaký protiútok. Naštěstí jsme to zvládli a body jsou pro nás skvělé.“

Do hry jste nasadil Vindheima a Hanouska. Viděl jste, jak unavení stopeři podstupují souboje s Vodhánělem a dalšími čerstvými hráči Bohemians?

„Přesně tak. Bohemka pak nasadila Vodháněla, který je rychlostně vybavený, a další hráče. Sáček se hodně nabízel. Hrálo se hodně přes pravou stranu a ta byla ve velké zátěži. Počítali jsme, že Sáčka budeme střídat. Ostatní už plynulo z průběhu utkání. Byla to taktická střídání. U Karlssona jsem trochu postrádal větší důraz v osobních soubojích. Přeci jen na Bohemce je to válka a bylo vidět, že pro něj ty souboje nejsou to pravé ořechové.“