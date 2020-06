Guľa se po Slavii pustil do Kopice: Má dodat úplně jinou přidanou hodnotu | iSport.cz

V první půli to nikam nevedlo. Spíš pouze do zdi. Plzeň měla po prvním poločase rozbité čelo z nárazů do slávistického presinku. Proto o poločase Adrian Guľa svolal přímo u hřiště válečnou trenérskou poradu, které se účastnil i sportovní ředitel klubu Zdeněk Psotka, který dodal postřehy z tribuny. Po pauze se hra Viktorie výrazně zvedla, ale k lepšímu než bezbrankovému výsledku to stejně nevedlo.

„Uděláme si krátké hodnocení, protože některé věci musíme z naší hry odstranit okamžitě, čehož jsme schopni za jediný den. Ještě se do Edenu vrátíme. Soutěž je otevřená, zápasů je hodně,“ nevzdává plzeňský kouč boj o titul navzdory konstantní osmibodové ztrátě na sešívané.

Minimálně opticky jste v druhém poločase sehráli kvalitnější partii. Proč?

„Vstup do zápasu byl silnější ze strany soupeře, byl agresivnější, získával první míče, nicméně v defenzivě jsme to ustáli. V založení útoku jsme byli trochu v jiném postavení, než bylo potřeba pro toto utkání. Slavia nás samozřejmě taky čte, změnila postavení středových hráčů a na to jsme potřebovali reagovat v druhém poločase. Do pauzy nám chyběla odvaha, riziko v ofenzivní části, více náběhových věcí. Když se kluci trochu uklidnili, tak jsme předvedli mnohem lepší nástup do druhé půle. Ale mikrovstupy přímo na hřišti, propadnuté míče, standardka odražená na Bogyho (Beauguela), jsme nedotáhli do konce. Takový zápas si to přitom vyžaduje, rozhodují detaily. Bylo podstatné, že jsme byli kompaktní, pracovití a bod musíme akceptovat. Stál proti nám kvalitní soupeř.“

O poločase jste si svolal celý realizační tým k válečné poradě, což je poněkud netradiční věc. Co vás k tomu vedlo?

„Děláme to skoro stabilně, jen jsme nyní zůstali venku, protože bylo třeba na vývoj prvního poločasu okamžitě reagovat. Pro mě je důležitý i pohled z vrchu, od asistenta a sportovního ředitele. Pár věcí se nám potvrdilo, cítili jsme to na lavičce stejně. Kluci dostali do druhé půle upravené pokyny, které okamžitě vstřebali. Neříkám, že od té chvíle jsme hráli top, ale bylo to mnohem lepší. Udělali jsme pár korektur, které bylo dobré klukům ukázat.“

Záložní formace působila v mnoha pasážích zápasu odříznutě, chvílemi až bezradně. Jak se podle vás vypořádala s agresivním celoplošným napadáním Slavie?

„Myslím, že znovu byli motorem naší hry. Hlavně v situaci, kdy nám netahala křídla a Bogymu se nahoře nedařilo držet míče. Bucha byl úžasný v kontaktu, v tom se minimálně vyrovnal domácím. To pro nás bylo velmi podstatné. Z druhé strany bylo důležité, že když to nejde dopředu a úplně nedominujeme, tak kluci dokážou být kompaktní v defenzivě. Nabírali hráče, byli v důležitých prostorech ve vlastní šestnáctce, kde blokovali střely. Věřili jsme, že zápas se nakonec otevře. Velkou práci, zejména běžeckou, odvedl Čermák. Nicméně všichni tři měli lépe sehrát kontry v druhém poločase. Vyspěleji, produktivněji. Oni mají na to, aby tyto situace řešili lépe.“

V případě boje o titul, je pro vás remíza komplikací?

„Nedovedu to analyzovat. V tomto rychlém zápasovém sledu musíme ihned přepnout na Zlín. Víme, jaký příběh se psal v minulých letech. Na Slavii není lehké vyhrát. Je podstatné, že jsme si to zažili, je před námi velká výzva přidat v činnostech, o které by se chlapci mohli více opřít a vyhrávat takové zápasy. Uděláme si krátké hodnocení, protože některé věci musíme z naší hry odstranit okamžitě, čehož jsme schopni za jediný den. Ještě se do Edenu vrátíme. Soutěž je otevřená, zápasů je hodně.“

Přesvědčil jste se na vlastní kůži o síle Slavie a zjistil jste, proč se Plzni na ní delší dobu nedaří?

„Ano, je to velká kvalita. Jednak trenérská, ta je pak násobená na ploše. Bodovou kvalitou, defenzivní kvalitou, rychlým přechodem. Na vlastní oči jsme se přesvědčili o síle Slavie. Přesně to jsme potřebovali. Víme, že také dovedeme zrychlit hru, zrychlit přechod a jsme schopní pracovat na věcech, které nám v nejbližší budoucnosti přinesou pozitivnější výsledky. Naší devízou má být široký kádr, což se dnes nepotvrdilo. Honza Kopic nenaskočil dobře, přitom je to hráč, který má do utkání přinést úplně jinou přidanou hodnotu. Od střídajících hráčů to nebylo podle představ, získali jsme další informace a naším úkolem je ve středu proti Zlínu okamžitě přepnout na vyšší level.“

Neměl jste v závěru více riskovat vzhledem k bodové ztrátě na Slavii?

„Zajímavý názor, nicméně jsme na hřišti vyměnili hrotového hráče, měnili jsme křídlo a měli jsme připravené středové hráče. Co bychom měli udělat víc? Navíc jsme nechtěli utéct ze systému, jelikož Slavia stále hrozila raketovými přechody. Možná jsme mohli hrát na tři vzadu, ale kdybychom inkasovali, liga by byla rozhodnutá. Takhle je stále o co hrát. Věřím, že to bude ještě boj.“

