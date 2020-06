VIDEO: Baník – Slavia 2:2. Divoký závěr a ztráta lídra! Srovnal Stronati | iSport.cz

Slavia nastoupila s několika změnami, jen na lavičce začali Tecl a Masopust, ale hosté na vedoucí gól nečekali dlouho. Zahřmělo prakticky z první příležitosti, když se ve 14. minutě přes ostravskou zeď přesně k tyči trefil z přímého kopu Stanciu.

Z náskoku se ale Pražané dlouho neradovali. Také Ostrava využila první šanci - rohový kop propadl až na zadní tyč na neobsazeného Svozila, který razantně prostřelil Koláře. Slávistický brankář inkasoval po 386 minutách a v lize dostal gól poprvé od březnového derby se Spartou.

Mistr měl poté sice více ze hry, ale soupeřova pětičlenná obrana bezchybně vykrývala prostor. Slavia se k dalšímu ohrožení Laštůvky nedostávala, až v 41. minutě hosté po další Stanciuově bombě reklamovali ruku domácího hráče ve vápně, ale rozhodčí po konzultaci s videem přestupek neodhalili.

O přestávce Pražané sáhli k dvěma změnám a do hry šli Tecl s Masopustem. Slavii se ale územní převahu nadále nedařilo dotáhnout až do finální fáze, přesto se dostala znovu do vedení. Ostrava v 86. minutě přišla po druhé žluté kartě o vyloučeného Jiráska a početní výhodu ve čtvrté minutě nastavení využil povedenou ranou Masopust.

Jenže červenou kartu poté dostal i hostující útočník Tecl a Ostrava dokázala srovnat. Z poslední akce zápasu po rohu vyskočil na malém vápně Stronati a hlavou skóroval. Pražané tak podruhé za sebou jen remizovali.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Svozil, 90+7. Stronati Hosté: 14. Stanciu, 90+4. Masopust Sestavy Domácí: Laštůvka – Svozil, Procházka, Stronati (C) – Fillo, Jánoš (69. Kaloč), Jirásek, Potočný (85. Baroš), Holzer – Kuzmanović (69. R. Hrubý, 84. Fleišman), Smola (63. Reiter). Hosté: O. Kolář – Coufal (88. Júsuf Hilál), Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Traoré (80. Holeš) – Hellebrand (46. Masopust), Stanciu (90+6. Frydrych), Provod – Musa (46. Tecl). Náhradníci Domácí: Budinský, Fleišman, Drozd, Hrubý, Kaloč, Baroš, Reiter Hosté: Kovář, Holeš, Tecl, Takács, Frydrych, Masopust, Júsuf Hilál Karty Domácí: Stronati, Procházka, Potočný, Jánoš, Kaloč, Jirásek, Jirásek, Fleišman Hosté: Tecl, Zima, Júsuf Hilál, Tecl Rozhodčí Berka – Novák, Váňa Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Klíčové momenty zápasu:

