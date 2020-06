ONLINE + VIDEO: Bohemka - Jablonec 2:0, Teplice vedou s Příbramí | iSport.cz

Dnes je na programu poslední 30. kolo základní části fotbalové FORTUNA:LIGY. Před startem nadstavby je stále oč hrát. Ve skupině o titul je pět účastníků jistých, pouze Baník bude v Liberci odrážet České Budějovice, které hrají v Opavě, a Slovácko, hostící Spartu, které se do elitní šestky mohou ještě na jeho úkor dostat. Olomouc, která jako jediná může pomýšlet ještě na posun do prostřední skupiny, by musela zdolat Plzeň a doufat v prohru Mladé Boleslavi v Karviné. Příbram v souboji mužstev, která budou bojovat o záchranu, zajíždí do Teplic a další celek ze spodku tabulky Zlín hraje na hřišti vedoucí Slavie. Bohemians pak mají doma Jablonec. VIDEA klíčových momentů a ONLINE přenosy všech osmi zápasů sledujte od 17 hodin na iSport.cz.