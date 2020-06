Zlínská opora Dostál: Teď to bude válka. Který zákrok byl nejtěžší? | iSport.cz

Slavia se dlouho nemohla prosadit. Už jste v průběhu utkání začali věřit v remízu?

„Ano. Alespoň já to tak cítil, že po šancích, které jsme přečkali, jsme si minimálně bod odvézt mohli. Ale bohužel jsme si jednu situaci nepohlídali a Slavia nás dokázala potrestat. Škoda.“

Připadal jste si pod palbou?

„To ani ne. Čekal jsem, že v první půli toho bude ještě víc. Ale tak to je, na Slavii, v Plzni nebo na Spartě si člověk zkrátka zachytá.“

Dalo se inkasované brance nějak předejít?

„Ještě jsem to neviděl ze záznamu. Ale myslím, že jsme se zbytečně nechali odstavit od balonu a pak přišel centr od Stancia… Myslím, že zrovna z tohohle gól padnout nemusel.“

Který zákrok byl pro vás nejtěžší?

„Hned ten první asi ve 3. minutě. Vůbec nic jsem neviděl a zasáhl jsem spíš reflexivně.“

Cítil jste, že Slavia není úplně v pohodě po dvou remízách a že je zranitelná?

„Chybí jí někteří útoční hráči, nemají tým úplně zdravý. Mohli jsme toho využít. Škoda, že jsme některé protiútoky nedotáhli do konce.“

Hráli jste v Plzni a na Slavii, teď pro vás přijde boj ve skupině o záchranu. Co očekáváte?

„Budou to úplně jiné zápasy. Myslím, že budou víc o bojovnosti, bude to spíš válka než fotbal. Uvidíme, třeba to tak nebude, ale jsou to zápasy o bytí a nebytí. Bude to válka.“

