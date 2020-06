Rána pro Budějovice! Zraněný gólman Drobný v této sezoně dochytal | iSport.cz

Fotbalové České Budějovice smutní, do války o Evropskou ligu půjdou bez jedné z největších hvězd FORTUNA:LIGY. Brankář Jaroslav Drobný se v nedělním epilogu základní části zranil a nadstavba se bude hrát bez něj. Čtyřicetiletý exreprezentant má pochroumané stehno a bude marodit minimálně čtyři týdny. Dvojzápas s Mladou Boleslaví v neděli rozchytá jeden z dvojice náhradníků Zdeněk Křížek & Ivan Sušak.

Hned věděl, že je zle. Budějovický gólman Jaroslav Drobný na konci nedělního zápasu v Opavě špatně došlápl a v bolesti se svalil na trávník. Ze hřiště odkulhal a smolnou partii musel dochytat útočník Ivo Táborský. Dynamo bez zraněného Drobného a vyloučeného obránce Jiřího Kladrubského prohrálo 0:2 a místo vysněné skupiny o titul ho čekají bitvy o vstupenku do předkola Evropské ligy.

Teď je tu další hořká novinka: Drobný k osmnácti ligovým duelům z této sezony v nejbližší době žádný nepřidá. Vyšetření odhalilo natrženou šlachu ve stehně. Pokud kurýrování půjde dobře, mohl by druhý červencový víkend stihnout play off proti týmu ze skupiny o titul, ale tohle je na začátku léčení jen bohapustá teorie.

Drobného příběh znáte. Před rokem se po osmnácti letech vrátil z ciziny do Dynama nejdřív jako trenér brankářů, ale v říjnu znovu začal chytat. Poslednímu týmu ligy pomohl k senzačnímu vzestupu: Budějovice jsou po základní části sedmé a zahrají si o Evropu. Nejdřív proti Mladé Boleslavi a pak případně s vítězem dvojzápasu Bohemians vs. Slovácko. Poslední překážkou by byl soupeř ze skupiny o titul.

Pikantní je, že Drobný coby kouč gólmanů spolurozhodne o tom, kdo ho zastoupí. Nevýhodou je, že oba náhradníci jsou prověření minimálně. Sedmatřicetiletý budějovický srdcař Zdeněk Křížek v této sezoně stihl jedno ligové a dvě pohárová utkání, dvaadvacetiletý Chorvat Ivan Sušak od zimního příchodu do Dynama nechytal ostrý zápas.

Drobný má v Budějovicích smlouvu do konce sezony a bude muset řešit svoji budoucnost. „Moc neplánuju,“ řekl v květnovém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. „Můžu hrát dál, ale taky může přijít zajímavá trenérská nabídka jako v zimě z Düsseldorfu. Znáte to: nikdy neříkej nikdy.“