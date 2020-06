RENTGEN: Exotičtí stopeři v Příbrami. Připomíná Kingue Deliho? | iSport.cz

Rodák z kamerunského hlavního města Yaoundé připomíná svým pohybem na hřišti slávistickou ikonu Simona Deliho a jeho podobnost s bývalou oporou sešívaných nemusí být náhodná, byť právě pražský klub se tohoto hráče vzdal.

„Kingue je velmi statný do kombinace, je to herní typ. To se vám hodí, když chcete podržet balon a dostat soupeře pod tlak. V tom mu sekunduje i Dramé, jenž byl původně středním záložníkem,“ všímá si v pořadu RENTGEN redaktor deníku Sport Jan Podroužek. Více ve VIDEU.