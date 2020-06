Ofenzivní invaze klokanů. Bohemians pálí a chystají přestup hostující opory | iSport.cz

Všichni průvodci radí, že pokud na vás klokan zaútočí, máte krátce a tiše zakašlat. Zvíře vás začne považovat za nemocného a nechá vás být. Ligoví soupeři ale o téhle poučce asi ví kulové, proto je zelenobílá armáda kosí jednoho po druhém. Bohemians už dávno nejsou jen zdatní obranáři, v posledních sedmi zápasech dali patnáct gólů, to je průměr přes dvě branky na utkání.

Jen Sparta a Viktoria Plzeň to umí ještě drtivěji. A pak už následují „klokani“. Ani Slavia nemá takovou střeleckou formu, do jaké se po koronavirové pauze dostali Bohemians. Menší klub z Vršovic nasbíral v ligovém ročníku 40 branek, což se mu od rozpadu federace povedlo pouze v sezoně 2001/2002.

Nejlepší ligové útoky po restartu Tým góly/zápasy průměr gólů na zápas Sparta 17/7 2,43 Plzeň 17/7 2,43 Bohemians 15/7 2,14 Slavia 13/7 1,86

Tenkrát mužstvo vedl Vlastimil Petržela, obranu měli v malíku Pavel Mareš a Martin Horák, v záloze váleli Karol Kisel a Zdeněk Šírl a v útoku Zdeněk Šenkeřík. Bohemians to dotáhli až na třetí příčku po šestnácti podzimních zápasech. Jenže na jaře vyhráli už jenom třikrát, po 27. kole se dokonce Petržela sám odpojil od mužstva s tím, že „hráče už stejně vede delší dobu jeho asistent Vladimír Borovička“. Pak už jen stačilo Petrželovo nevybíravé prohlášení, že Bohemians jsou kvůli ekonomickým problémům na rozpad, a mazal z klubu úplně. I tak ale nejlepší umístění v historii české ligy, čtvrté místo.

Současnému kouči Luďku Klusáčkovi se nepovede vytáhnout Josefa Jindřiška a spol. takhle vysoko, ani ekonomická síla klubu není nějak závratně lepší, přesto ale zelenobílí pořád živí naději na předkolo Evropské ligy. Tahle sezona je z jejich pohledu opravdu přelomová.

Čtyřka Teplicím, tři góly Dynamu i Jablonci, naposledy si Bohemians poradili v prvním utkání semifinále o Evropu se Slováckem na jeho hřišti 2:1. Místo míchání betonu v Ďolíčku válí třetí nejlepší ofenziva v lize po koronavirové pauze.

„Mají dobrý přechod do útoku a v koncovce lehkost,“ všiml si kouč soupeře Martin Svědík. O patnáct zásahů se podělilo celkem devět hráčů, z toho jen Kamil Vacek, Matěj Pulkrab a Petr Hronek víckrát než jednou – první skóroval dvakrát, další dva třikrát.

Problém je, že Pulkrab i Hronek v Ďolíčku jen hostují. U půjčeného útočníka ze Sparty je složité myslet na odkup, to by bylo peněz. Možná dvacet milionů. Leda že by si Pulkrab u Botiče své hostování protáhnul.

Ovšem na trvalém získání Hronka už se prý ve skromných kancelářích zastaralého stadionu začalo pracovat. Cena asi čtyři miliony korun, navíc samotnému hráči se prý zpátky do mateřského Zlína dvakrát nechce, radši by setrval v Bohemians. Tím spíš, když ve vzduchu visí evropské předkolo, za nímž „klokani“ poskakují v rytmu útočných manévrů, žádného zanďoura.

Zbývá v sobotu potvrdit výhru 2:1 ze Slovácka, pak ještě jeden dvojzápas proti lepšímu z dvojice Dynamo–Mladá Boleslav a následně finále proti čtvrtému nebo pátému týmu ze skupiny o titul na jeho hřišti.