Páník po druhé výhře chválil: Kdo udělá šest bodů, je mentálně silný | iSport.cz

Cítíte úlevu?

„Bylo to taky o hlavě. Bývá důležité, kdo dá první gól. V takových zápasech se hraje na jednu chybu a tu Příbram udělala. Ale my neslavíme, jedeme dál. Nic nepodceníme. Příště hrajeme v neděli v Teplicích, budeme mít víc času na přípravu.“

Do zápasu jste poslal stejnou sestavu jako v sobotu. Jednomu hráči ale utkání hrubě nevyšlo, že?

„Ten nejmladší (Cheick Conde) to technickým způsobem nezvládl. U mladších bývají výkony nevyrovnané. Pak tam šel Jiras (Petr Jiráček) a dal to do pořádku. Přestali jsme kazit a v mnoha momentech nám ohromně pomohl.“

Soupeře jste nepustili do jediné větší šance. Ceníte si toho?

„Příbram je mužstvo, které má spíš nepříjemné brejkové hráče. Nemá vpředu výšku, než přijde Slepička. Naši vysocí stopeři si dobře couvali. Soupeř hrál trošku jinak, víc z bloku, než předtím Opava. Vyhrát dvě domácí utkání v řadě je obtížné. A my jsme to dokázali. Kdo udělá šest bodů, je mentálně silný. Já vždycky říkám, že je lepší jedna výhra než dvě remízy.“

Výborně opět zahrál záložník Marek Hlinka, že?

„Po kartách se vrátil do pohody. Měl čtení hry, vyhrával souboje. Zase výborný výkon od něj. V obou zápasech patřil mezi naše nejlepší hráče.“

Proč nebyl znovu ani na lavičce šikovný Španěl Pedrito Martínez?

„V přáteláku v Kroměříži se po srážce zranil. Šlo o vnitřní orgány, což je vždycky nepříjemné. Ale už s námi trénuje. Česká liga je obrovsky soubojová, hrozně náročná na kondici. On hraje španělským stylem, kde je víc techniky a volnosti. Trošku mu to u nás nevyhovuje.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62. Poznar Hosté: Sestavy Domácí: S. Dostál – Matejov, P. Buchta, Simerský, Bartošák – Džafić (64. Fantiš), Hlinka, Conde (46. Jiráček), Čanturišvili (90. Cedidla) – Janetzký (72. Jawo), Poznar (C) (90. Bačo). Hosté: Melichar – Kvída (70. Slepička), Kingue, Dramé, Cmiljanović – Polidar, Tregler, Michal Škoda (56. Pazdera), Jan Rezek (C) (70. Díl), Zorvan (82. Kleščík) – Jindráček (55. Antwi). Náhradníci Domácí: Rakovan, Jiráček, Chwaszcz, Fantiš, Jawo, Bačo, Cedidla Hosté: Slepička, Soldát, Pazdera, Kočí, Antwi, Díl, Kleščík Karty Hosté: Dramé, Díl Rozhodčí Orel – Blažej, Hock Stadion Stadion Letná, Zlín

