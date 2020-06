Sparta vs. Baník: Běsnící Baroš rozpoutal válku, Hložek rozsvítil padesátku | iSport.cz

Utkání Sparty s Baníkem Ostrava mělo vypjatý závěr, do strkanic se zapletl i zkušený Milan Baroš, který poslouchal nadávky letenských tribun. Za domácí vstřelil krásné branky mladý Adam Hložek • FOTO: Koláž iSport.cz Celkem pět gólů, k tomu dvanáct žlutých karet. Byť duel Sparty s Baníkem po čistě fotbalové stránce úplně nenadchnul, náboj a energie mu rozhodně nechyběly. V samotném závěru už se to spíš mlelo, než hrálo, o což se do velké míry postaral střídající Milan Baroš. Ten se dostal se sparťany několikrát do křížku a pořádně tak pročísl emoce. Podívejte se, co všechno úterní šlágr na Letné přinesl.

Barošův nástup = emoce a chaos Sparta - Baník: Potyčka po zákroku Baroše, letenské tribuny pokřikují “Cikáne!” Dlouho to byl relativně poklidný zápas, na střet Sparty s Baníkem až moc. To se ovšem změnilo ve vteřině, kdy hostující trenér Luboš Kozel poslal do hry Milana Baroše. Jen on ví, jestli tak učinil právě proto, aby vyšponoval emoce a trochu vyprovokoval soupeře. Na hřišti se každopádně strhla okamžitá válka. A odpálila jí právě ostravská legenda, která v nastaveném čase udeřila ve vzdušném souboji loktem do hlavy Lukáše Štetinu. Baroš pak po celou dobu na trávníku poslouchal z tribun sprosté, urážlivé nadávky. Pak už se víc handrkovalo a dohadovalo, než hrálo. V hlavní roli byl právě Baroš, který nechyběl v žádné strkanici a neustále se pouštěl i do verbálních přestřelek s protihráči. „Vyhrocené to bylo kvůli verdiktům sudího. To vneslo do utkání nervozitu. Musím se na ty situace zpětně podívat, zda šlo skutečně o fauly. Když jsme přešli na dlouhé míče a měli tam Baroše se Smolou a sudí pískne při centru faul, tak je to pro nás problém,“ mínil přesto Kozel.

Hložkova skvostná padesátka Sparta - Baník: Famózní Hložkův obrat! Po dvou minutách znovu udeřil, 2:1 Jen si to představte... Je vám sedmnáct, autem jezdit nemůžete, za to už si začínáte podmaňovat nejvyšší soutěž. Přesně v tomhle světě momentálně žije Adam Hložek. Klenot Sparty proti Baníku odehrál jubilejní 50. duel v nejvyšší soutěži. Okořenil ho dvěma krásnými góly, které určily obrat Sparty a její další, v pořadí už osmou, soutěžní výhru. „Každý, kdo střílí góly, je pro tým ohromně důležitý. Na Adamovi se mi líbí, jaký má klid v koncovce. Jak to říct slušně… Zkrátka neznervózní a umí si poradit,“ usmál se spokojený trenér Pražanů Václav Kotal. Sparta - Baník: Hložek z dorážky srovnává na 1:1!

Štetinovo zaváhání Sparta - Baník: Potočný se konečně trefil za Ostravu, ta vede 1:0! Ačkoliv sparťané vstoupili do utkání dobře a v úvodu Baníku téměř nepůjčili míč, byli to právě oni, kdo jako první inkasoval. V 8. minutě zaváhal stoper Lukáš Štetina, když ve skluzu netrefil dlouhý nákop hostů za obranu a Ostravští šli dva na jediného obránce. Ondřej Šašinka ve vápně posunul míč kolem Dávid Hancka Romanu Potočnému, který byť se štěstím, dostal míč skrz gólmana Milana Heču do sítě. Nejen, že poslal Baník do vedení, ale ukončil tím i své čekání na první gól v dresu slezského celku. Naposledy skóroval ještě za Liberec, a to 14. prosince U Nisy proti Karviné (3:0).