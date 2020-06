Lička o Hložkovi: Je v něm zabiják pro top klub! Odhadl, za kolik by se prodal | iSport.cz

Ve druhé polovině července oslaví teprve osmnácté narozeniny, ale na hřišti působí, jako by za Spartu kopal ligu už přes deset let. Přesně takto nahlíží na výkony Adama Hložka prezident Unie fotbalových trenérů Verner Lička. „Co žiju, je to nejvýraznější stopa hráče jeho věku v české lize,“ žasne. V rozhovoru pro iSport Premium se Lička rozpovídal o Hložkově růstu, srovnání s Václavem Kadlecem i za kolik by jej Letenští mohli prodat do ciziny.

Střelec Hložek po gólech do sítě Baníku: Jsem hrozně rád za podporu fanoušků VŠECHNA VIDEA ZDE

„Neznám ho osobně, což by mi ještě ulehčilo udělat si na něj lepší obrázek, ale z dlouhodobého pohledu na mě působí obrovsky cílevědomě a na to, že je mu sedmnáct let, je ve svém vývoji neskutečně posunutý. Na hřišti se chová jako vyzrálý a dospělý člověk. Je natolik nasáklý fotbalem, že jej hraje přirozeným způsobem. Umí si počkat na svůj okamžik. Jako v úterý proti Baníku. Měli jsme školení profi trenérů a kluci měli za úkol to utkání sledovat. Druhý den jsme si Hložkovo chování rozebírali a jen jsme zírali. Například ten první gól…“

Sparta - Baník: Hložek z dorážky srovnává na 1:1!

Skvělá orientace ve vápně, že?

„Jak rychle si to v hlavě zanalyzoval, co a jak má provést, to byl instinkt zabijáka. Předvedl se s velkým klidem a přehledem. Jiným by se na jeho místě rozklepala kolena, neustáli by tíhu okamžiku, kdy hrají za Spartu padesátý ligový zápas, ale Adam není vůbec brzděný emocemi. Vstřelí parádní gól a nic si z toho nedělá. Bere to jako pochopitelnou věc.“

Navíc se posléze trefil i parádně hlavou. To byl ještě hezčí gól, nemyslíte?

„Ano, a když si vzpomenu na ten v Karviné, říkám si, že Adamovy schopnosti nejsou nijak ohraničené. Neumí jen jednu věc, je to komplexní hráč. Jen si vždycky umí situaci ideálně vyhodnotit. Jeho rozlišovací schopnost je neskutečně rychlá a přesná. Líbí se mi na něm jeho konzistence a přirozenost. V hlavě má vyřešeno i to, pod jakým tlakem hraje. Lidé denně řeší, zda Sparta vyhrává, nebo se jí nedaří, a ne všichni hráči s tímhle umí pracovat. Adam ano.“

Sparta - Baník: Famózní Hložkův obrat! Po dvou minutách znovu udeřil, 2:1

Pamatujete za poslední roky takový talent, který by měl tolik předpokladů, aby se prosadil ve špičkovém fotbale?

„Co se týká předpokladů a potenciálu, těch byly desítky, ale vyzrálého hráče jako je Hložek jsem ještě nikdy nepotkal. Když ho vidím, nepřijde mi jako sedmnáctiletý kluk. Řekl bych mu o pět až osm let víc. Vypadá, jako by měl odkopáno dvacet zápasů v reprezentaci, třicet