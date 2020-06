Nedvěd: Ať Trpišovský jednou vezme repre. Sparta musí myslet na tituly | iSport.cz

Z Turína, kde denně operuje v sídle Juventusu, si odskočil do Prahy, aby se zúčastnil první poradní schůze Národní rady pro sport. Viceprezident „staré dámy“ Pavel Nedvěd v ní zastupuje fotbalový hlas. Kromě toho stihl pochválit mistrovskou Slavii a na Letnou poslat varování. „Sparta? Cesta s mladými je hezká, ale vedení by nemělo zapomínat, že takový klub by měl vyhrávat tituly,“ pronesl vítěz Zlatého míče.

Motivaci vést jednou český fotbal nemáte?

„Myslím si, že máme dobrého předsedu. Vedení asociace nastolilo dobrý trend, jak by se fotbal měl dělat. Vybudovaly se akademie, které jsou i v Itálii a myslím si, že to je správná cesta. Navíc když v nich pracují zkušení lidé a například i bývalí fotbalisté. Ještě by to chtělo v jejích lokalitách vybudovat i školy a potřebnou infrastrukturu, aby děti neztrácely čas cestováním. Rodiče je často musí někam dovážet, místo toho, aby sportovaly a studovaly na jednom místě.“

Neradil jste se ohledně Národní sportovní agentury i s Miroslavem Peltou , který v podobné sportovní radě kdysi působil a nyní kvůli ní stojí před soudem?

„Mrzí mě, co pan Pelta momentálně prožívá, určitě to není pro nikoho jednoduché. Je to člověk, který toho chtěl pro fotbal udělat strašně mnoho. Držím mu palce, aby mu to dobře dopadlo.“

Sledoval jste zápas Slavie s Plzní, kdy si sešívání zajistili s předstihem mistrovský titul?

„Na stadionu jsem nebyl, ale vnímal jsem to. Nebyl jsem v Česku nějaký čas, ale už kdysi jsem říkal, že Slavia se vydala zajímavou cestou. Tvrdou cestou, kterou se dá uspět i v Evropě. Že získali třetí titul ve čtyřech letech, je jen potvrzení, že dělají fotbal dobře. Klobouk dolů před nimi. Jsem rád, že i ostatní celky se zvedly a kvalita soutěže nebyla vůbec špatná.“

O Jindřichu Trpišovském se říká, že by mohl prorazit i v cizině. Doporučoval byste mu odchod, nebo bude lepší, když zůstane ve Slavii?

„Záleží jaké myšlenky pro Slavii a české hráče má. Pokud zůstane, bude jedině dobře, že takto kvalitní trenér bude rozvíjet české fotbalisty. Uvidíme, jakou cestou se vydá. Dobré by bylo, kdyby jednou vedl i národní tým, abychom hráli dobrý a hlavně ofenzivní fotbal. Bavil jsem se o něm s naším koučem Mauriziem Sarrim, a ten byl úplně v šoku, jakým způsobem s nimi Slavia loni na Chelsea hrála. Prý takový styl dlouho neviděl, takže se mu moc líbil a hodně jsme se o něm spolu bavili.“

Co přesně Sarri říkal?

„Byl uchvácený z toho slávistického stylu. On je známý tím, že chce hrát velmi ofenzivní fotbal a říkal, že ho pan Trpišovský ještě předčil. Hráli vzadu na hodně velké riziko, ale vycházelo jim to a měli to dobře sladěné.“

Jak ovlivní koronavirus přestupový trh – bude Juventus šetřit?

„Všichni budou šetřit, o tom jsem přesvědčený, protože dvacet, třicet procent rozpočtu klubů je v ohrožení. I proto si myslím, že se nebudou dít velké přestupy, spíš nějaké výměny hráčů. Každý nyní vyčkává, jestli se situace vrátí do normálu a bude to stejný.“

Zůstane u vás Cristiano Ronaldo , nebo jej budete muset obětovat?

„Pevně věřím, že zůstane. Máme s ním ještě smlouvu na dva roky, ale víte, jak to chodí. Nicméně si myslím, že Cristiano je plně soustředěn na to, co nás čeká. I když současný fotbal bez diváků je bez emocí. Chceme dokončit sezonu a doufáme, že se nás bude v srpnu týkat finálová část Champions League v Portugalsku.“

Budoucnost momentálně řeší Patrik Schick . Lipsko se snaží vyjednat snížení ceny u AS Řím, které však nechce cuknout. Nebyl by však pro něj návrat do Itálie krok zpátky?

„Ono se těžko radí. V Římě mu to moc nevyšlo, ale krok do Německa se mu povedl. Sedlo mu to tam. A přeju mu, aby tam zůstal, protože by se tam mohl dál rozvíjet.“

Ve Spartě je nyní za hvězdu jeho nástupce - brzy osmnáctiletý Adam Hložek, o kterého je zájem v Evropě. Líbí se vám?

„Nejenom Hložek, chytil se i Adam Karabec. Sparta obecně založila svoji jedenáctku na talentech. Jenže jen s mladými hráči se tituly vyhrávají těžce. Cesta je to hezká, ale já si myslím, že Sparta vždycky měla pozici týmu, který vyhrává tituly a na to by nemělo vedení zapomenout.“

Má Hložek na to, aby už odešel do ciziny?

„Je hodně mladý, ale na svůj věk má za sebou hodně odehráno, nastupuje v základní sestavě… Asi bych ho nutně ven netlačil. Ať si udělá velmi dobré jméno v Česku a čas, kdy jej Sparta náležitě zpeněží, určitě přijde.“

Myslíte si, že půjde Sparta v příští sezoně nahoru?

„Nemám křišťálovou kouli, ale sportovního ředitele tam dělá Tomáš Rosický , takže to je pro mě záruka, že to bude mít fotbalovou myšlenku. Pak je však otázka, jakou cestou se vydají. Jestli to postaví skutečně jen na mladých, nebo tým doplní posilami, aby o titul mohli skutečně bojovat.“