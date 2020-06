Nemravova (24) premiéra. Gól do prázdné? Nebylo co ztratit, řekl | iSport.cz

Ligový debut a rovnou v zápase ve skupině o Evropu . Gólman Slovácka Vít Nemrava (24) si v Ďolíčku odbyl ligovou premiéru a svůj tým několikrát podržel. Nadvakrát zkrotil přesnou ránu Nečase, zneškodnil nájezd Vodháněla a 90 minut bezchybně kontroloval své pokutové území. „Klokani“ otočili zápas až v nastavení , když Jhon Mosquera zakončoval do prázdné brány po hostujícím rohovém kopu. „Nebylo co ztratit,“ vysvětlil nejvýraznější muž v sestavě Jihomoravanů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+1. Mosquera, 90+4. Mosquera Hosté: 2. Jurečka Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek – Jindřišek (C), Vacek (60. Květ), Ljovin (77. Krch) – Hronek (89. Bederka), Nečas (60. Mosquera), Vodháněl (77. Ugwu). Hosté: Nemrava – Divíšek, S. Hofmann, V. Daníček (C), Reinberk (79. Mich. Kadlec) – Havlík, Sadílek – Kohút (62. Juroška), Jurečka (62. P. Dvořák), Navrátil (57. Kalabiška) – Zajíc (79. Kliment). Náhradníci Domácí: Le Giang, Krch, Schumacher, Mosquera, Květ, Bederka, Ugwu Hosté: Porcal, Kadlec, Kliment, Šimko, Kalabiška, Juroška, Dvořák Karty Domácí: Hůlka Hosté: Sadílek, V. Daníček, Svědík Rozhodčí Marek – Vlček, Flimmel Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Jaký byl debut? Kdy vám trenéři řekli, že budete chytat?

„Byl jsem nervózní. Ne v zápase, ale před zápasem. Při rozcvičce to opadlo a snažil jsem si zápas užít. Trenér mi už v pátek řekl, že budu chytat.“

Jaký zákrok byl nejtěžší?

„Asi ten na konci prvního poločasu. Nečasova střela na pravou ruku.“

Bylo to vzhledem k důležitosti zápasu těžké, nebo jste neměl co ztratit?

„Hlavně jsem se snažil soustředit na svůj výkon, neudělat žádnou chybu a podržet tým, abychom postoupili, což se nám nakonec nepodařilo. Mám z toho smíšené pocity.“

Nemrzí vás, že už je konec? Když jste se konečně dostal do brány?

„Samozřejmě mě to mrzí. Chtěli jsme tu uspět a měli jsme to dobře rozehrané, ale zkrátka se to nepodařilo. Na konci zápasu už bylo vidět, že je to nahoru – dolů, jak jsme se snažili dát druhý gól.“

V úplném závěru jste šel na rohový kop, zažil jste to někdy?

„Možná v MSFL, ale takhle poprvé... Za stavu 1:1 už nebylo co ztratit. Kdybychom vyhráli 2:1, šlo by se do prodloužení, takhle to bohužel skončilo 2:1 pro Bohemku.“