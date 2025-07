Agent Štěpanovský vyhlíží Rigův přestup: Bude světový hráč. Co Kaloč a Boula?

Má napilno a netají se tím, že momentálně nejvíc kolem Tomáše Riga. Právě slovenský reprezentant je po povedeném EURO U21 nejžhavějším zbožím agenta Martina Štěpanovského (36), který v rámci série rozhovorů se zástupci hráčů pro Ligu naruby netají, že v něm vidí světového hráče: „Tvrdím to od jeho sedmnácti let, výkony na turnaji to potvrdily.“ Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>

Během hodinového povídání se Štěpanovským, bývalým gólmanem Jihlavy, Střížkova, Příbrami, Znojma či Vyšehradu, padne všelicos. Nejvíc se však řeč točí kolem středu pole Baníku.

Taky se vám zamlouvá, že?

„Asi neřeknu nějakou novinku: v mých očích je to možná vůbec nejlepší ligová středová dvojice. Neříkám to zaujatě, protože jsou oba naši a dennodenně s nimi komunikuju. Je to objektivní zhodnocení faktů, co se týče dat i názoru jiných lidí. Slavia je tam taky obrovsky silná, ale nemyslím si, že je lepší než středová dvojice Baníku.“

Jak dlouho bude její součástí váš klient Tomáš Rigo? Je čas na velký přestup?

„Jednoznačně. Všichni to cítíme a takhle je to od nás i interpretované směrem k Ostravě. Tomáš má čas posunout se do soutěže, která ho bude zlepšovat ještě daleko víc než česká liga. Jsem přesvědčený o tom, že tohle není strop.“

Zatrnulo vám, když se v dubnu zranil?

„Jednoznačně. Na tom zápase jsem byl a po tom zákroku mi nebylo vůbec dobře. Mám k Tomášovi ještě trochu jiný vztah, protože ho máme od patnácti let. Jeho příběh je kouzelný. Mám ho navnímaného, takže rozpoznám, co znamená, když si lehne. Vím, kdy je to trošku komedie a kdy je to vážné. V tuhle chvíli jsem věděl, že je něco špatně. Zkoušel se vrátit, nabilo ho to, ale po minutě to přešlo do velké lítosti. Vím, co ten kluk fotbalu obětuje a jak o něm přemýšlí. Čekalo ho EURO, bavíme se o velké evropské soutěži a přišlo tohle. Než jsme udělali podrobné vyšetření, byli jsme v nejistotě. Kdyby to bylo negativní, vůbec nevím, co to mohlo směrem k létu udělat. Zaplaťpánbůh to dopadlo dobře, tělo mu vrátilo, jak se o něj stará. Jak se stravuje, regeneruje, řeší fyzio...“

Vidíme ho ideálně v Itálii, co vy?