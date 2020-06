Krutá realita, řekl Kozel o Baníku. Potočný se omlouval, experti hanili | iSport.cz

Tak zase ne, možná za rok. Na 99 procent už Baník v této sezoně nepromluví do boje o evropské poháry, může za to jeho sobotní porážka 1:2 v Liberci . Špička uniká, Ostravští se topí v herní i výsledkové krizi. „Nejslabší výkon. Šesté místo je asi maximem, na co momentálně máme,“ uznal kouč Luboš Kozel. Zato Slovan stále živí svou pohádku. Účast v atraktivní soutěži si může vydolovat z FORTUNA:LIGY, ale i po středečním finále MOL Cupu. Klobouk dolů!

Jasně rozdané karty: chtěl-li Baník ještě pomýšlet na čtvrté místo v tabulce a přímý postup do předkola Evropské ligy, musel v Liberci uhrát alespoň bod. Prohra by znamenala v ligovém finiši maximálně boj o pátou příčku, ale na 99 procent spíš už závěr o ničem. Takže velká motivace a očekávaná útočná smršť, která by nenechala fanoušky na pochybách, jak moc to Ostrava myslí se svými ambicemi vážně.

Realita? Hodně smutná, Slovan byl bez vykartovaných klíčových ofenzivních opor, Tomáše Malinského a Alexandra Baluty, i kouče Pavla Hoftycha mnohem nebezpečnější.

Organizovaný a trpělivý výkon Slovanu však nakonec slavil úspěch. Laxnost Baníku nejprve v 76. minutě po ztrátě Azeveda potrestal Jakub Pešek a zanedlouho přidal pojistku po parádně zahrané standardce Martina Zemana i Kamso Mara.

Svěřenci Luboše Kozla snižovali až v nastaveném čase, kdy Patrizio Stronati proměnil „videopenaltu“ po ruce Jana Mikuly. To bylo z jejich strany vše – 2:1.

„Mluvili jsme o tom, že tohle bude zrcadlo, které nám ukáže, jak na tom jsme. Realita byla krutá, protože náš výkon byl snad nejslabší, co jsme pod mým vedením podali,“ přiznal trenér Luboš Kozel.

„Čekali jsme, že domácí budou oslabenější vzhledem k programu, ale nohy jsme tahali my. Byli jsme pomalejší, hůř jsme na všechno reagovali. Zasloužená porážka. Na Spartě to od nás sneslo parametry, ale tohle jsme nezvládli. Realita je taková, že postup do finálové šestky je pro nás asi maximem, na co momentálně máme. Ukazuje to pro nás i něco k další sezoně,“ dodal zklamaně.

Na jeho slova navázal i útočník Roman Potočný, jenž opět předvedl velmi špatný výkon. Oproti jeho podzimní formě v dresu Liberce je jaro v Ostravě zatím velkým zklamáním. „Hrálo se mi špatně, bylo to ode mě strašný. Musím být sebekritický, klukům jsem se za to i omluvil v kabině,“ řekl.

Nudnou hru slezského mančaftu, která je ještě horší než na podzim pod vedením tehdy kritizovaného kouče Bohumila Páníka, ostře zhodnotili i experti ve studiu O2 TV Sport.

„Všichni si představovali od Baníku s příchodem Luboše Kozla něco jiného, ale není to tak jednoduché. Baník byl pomalý a sterilní, na Slovan se koukalo lépe. Chyběl náběh, přeskočení, přehrání. Takový fotbal nikoho nezajímá,“ popisoval upřímně trenér Petr Mikolanda.

„Čekal jsem od Baníku, že budou chtít odčinit špatné výkony a výsledky. Ale já to z nich necítil. Kluci si přijeli zahrát fotbálek, ale pracovitost a touha vyhrát mi tam chyběla,“ doplnil jej i David Holoubek, kouč reprezentace do 18 let.