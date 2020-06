Rozvášněný Baroš Baníku na Spartě uškodil. Fanoušky dráždí projevem | iSport.cz

Ještě ani nepřelezl postranní čáru a domácí kotel už jel nenávistné chorály. Milan Baroš to na Spartě nikdy nemá jednoduché. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, do jakého míry si za to tak trochu může sám, ale ponechme to pro tuhle chvíli stranou.

Zaměřme se na sportovní aspekt úterního mače. Baník v něm herně nijak neexceloval, ale do závěrečného hvizdu držel naději na dobrý výsledek. Baroš měl být tím, kdo mu v úplném závěru k bodovému zisku dopomůže.

Stal se ovšem pravý opak. Dlouho relativně poklidný duel se s příchodem ostravské modly proměnil v sérii strkanic a šťouchanců. Víc se hádalo než hrálo. První ránu ovšem rozdal právě Baroš.

Zkušený útočník zkraje nastavení ve vzdušném souboji trefil rukou do obličeje domácího stopera Lukáše Štetinu. Že to byl opravdu tvrdý úder dokládá fakt, že slovenskému reprezentantovi začal pod pravým okem okamžitě rašit šrám.

Sparta - Baník: Potyčka po zákroku Baroše, letenské tribuny pokřikují “Cikáne!”

Od té chvíle už se prakticky nehrálo. Štetiny se okamžitě zastali parťáci Ladislav Krejčí s Michalem Trávníkem, na druhé straně se do mely zapojili kromě neustále (a na všechny) pořvávajícího Baroše třeba Patrizio Stronati a Tomáš Smola. To hlavní ovšem Slezanům protékalo mezi prsty. Čas. Ten vesele plynul dál.

Jestli se z avizovaných šesti minut nastavení hrálo reálně dvě, je to moc. Byl to přitom právě Baník, kdo potřeboval plynulost. Spartě tenhle scénář naprosto vyhovoval. Nepotřebovala nic navíc, jen si počkat na závěrečný hvizd.

Jasně, Barošovo chování můžeme částečně chápat v kontextu toho, že má se Štetinou určitou historii. Loni na jaře to byl slovenský stoper, kdo ostravského lídra několikrát nevybíravě sestřelil. Tehdy dokonce viděl červenou kartu a Letenští museli dohrávat o deseti.

Kozlova volba

V tomto konkrétním případě měl ovšem Baroš vlastní zlobu upozadit a upřednostnit tým. To se ale nestalo...

„Vyhrocené to bylo kvůli sudího verdiktům. To vneslo do utkání nervozitu. Musím se na ty situace zpětně podívat, zda šlo skutečně o fauly. Když jsme přešli na dlouhé míče a měli tam Baroše se Smolou, a sudí pískne při centru faul, tak je to pro nás problém,“ prohlásil po duelu Luboš Kozel.

Trenér Baníku má naprostou pravdu v tom, že rozhodčí Tomáš Klíma duel absolutně nezvládl. Zarážející je už jeho samotná nominace na takhle složitý mač. Tím spíš, když do úterý v nejvyšší soutěži odpískal pouhých 11 zápasů. V tomhle případě zkrátka Komise rozhodčích zvolila špatně.

Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že Kozel Baroše moc dobře zná. Určitě věděl, co jeho nasazení může s děním na trávníku udělat. Byl to jeho záměr, aby bývalý útočník Liverpoolu či Lyonu využil „slabosti“ rozhodčího a zápas zbláznil? To ví pouze Kozel, do svědomí mu lze sahat jen těžko.

Baníku se každopádně tenhle tah nevyplatil. Naprosto nevybíravým zákrokem na Štetinu dal navíc Baroš vzpomenout na své předešlé úlety. Třeba v září 2018 pomalu knokautoval slávistu Tomáše Součka a musel předčasně do sprch. Nebo když o několik měsíců dříve sestřelil ze vzduchu Martina Frýdka v dalším vyhroceném dostaveníčku dvou úhlavních rivalů.

Zkrátka a jednoduše: Baroš je legendou českého fotbalu, zejména v dresu národního týmu pro něj udělal strašně moc. Pomalu uzavírá fantastickou kariéru, to mu už nikdo nikdy nevezme. Že je ovšem mezi fanoušky (nejen) Sparty a Slavie pomalu nepřítelem číslo jedna, za to si do velké míry může svým projevem sám. Což ale zároveň v žádném případě neopravňuje příznivce Sparty, aby na něj spustili pokřik „Cikáne“.

