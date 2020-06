Baroš s Baníkem na straně slepic! Natočili tohle video proti klecím | iSport.cz

„Peklo klecových chovů může skončit i díky vám“ – to je hlavní poselství videa, které Baník vypustil na své sociální sítě. Ostravský klub se tak připojil k aktivitě spolku OBRAZ - Obránci zvířat, který se snaží upozornit na špatné životní podmínky slepic v klecových chovech. „Pohyb je pro mě přirozená věc. Neumím si představit, že by mi někdo zakázal se na hřišti volně rozběhnout. Myslím, že by to mělo být pro všechny stejné: jak pro zvířata, tak pro lidi,“ prohlásil útočník Baníku Roman Potočný. O možném zákazu klecových chovů budou příští týden rozhodovat poslanci.