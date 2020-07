Straka o Stanciově pokřiku proti Spartě: Stane se, možná toho lituje | iSport.cz

Potěšil slávisty a hodně naštval sparťany. Záložník „sešívaných“ Nicolae Stanciu při oslavách ligového titulu s fanoušky několikrát skandoval pokřik „smrt Spartě“ na adresu rivala, za kterého ještě před rokem a půl hrál. Od disciplinární komise pak dostal pokutu 40 tisíc korun. „Měli bychom to brát s nadhledem, v emocích se to stane,“ vrací se ke kauze zkušený trenér František Straka, jenž si s příznivci obou táborů užil svoje.

Dvaašedesátiletý kouč ve Spartě dlouho působil jako hráč, pak ji v roce 2004 i vedl. A sám se stavěl do role srdcaře, který by pro klub obětoval všechno na světě. Proto všechny ohromně překvapilo, když v roce 2011 „zběhl“ do Edenu, k největšímu soupeři. Neúspěšné angažmá brzy skončilo a Straka proti sobě navíc poštval jak fanoušky Sparty, kteří mu neodpustili zradu, tak Slavie, kteří ho mezi sebe odmítli přijmout.

Příběh Nicolae Stancia je jiný. Na Letné strávil kalendářní rok 2018, po kterém zmizel do Saúdské Arábie. A o půl roku později se jako superposila hlásil v šatně mužstva Jindřicha Trpišovského. Sparťané rumunského záložníka od té doby nenávidí, slávisté si ho však brzy oblíbili. Tím spíš, když se po koronavirové pauze rozehrál ke skvělým výkonům a výrazně přispěl k obhajobě titulu.

Co se před týdnem dělo na oslavách, je dobře známé. Stanciu v dobrém rozmaru několikrát zakřičel do mikrofonu spojení „smrt Spartě“ a fanoušky Letenských popudil ještě víc.

„Já myslím, že bychom to měli brát s nadhledem. V emocích se to stane, člověk mnohokrát zareaguje tak, jak by nechtěl,“ podotkl František Straka po natáčení nového dílu Karlos show, ve které byl hostem.

„Stanciu toho teď možná lituje, protože jestli ho někdo nakopl do našeho fotbalu, byla to Sparta Praha,“ doplnil trenér, který ve FORTUNA:LIZE naposledy vedl Karvinou.

A komu teď vlastně přeje Straka, když prošel oběma pražskými „S“? „To je jasná otázka. Tady mám sparťanské srdce,“ ukázal si přesvědčivě na hruď.

V rozhovoru pro iSport TV se pak věnoval i slávistickému titulu, Pražané podle něj slaví oprávněně. „Vyhráli naprosto zaslouženě, hráli velice dobře. Měli slabší chvilku po zimní pauze, než přišel koronavirus, kdy jim odešli opravdu top hráči. Ale v přestávce se Slavia dokázala znovu nakopnout. Vyhrála titul a hodila rukavici pro ostatní,“ ocenil Straka Bořila, Koláře a spol.

Klíčovou roli na nedávných klubových úspěších podle něj hraje Jindřich Trpišovský. „On je hlavní persona. A celý tým, který pracuje kolem něj. Jsou to spojené nádoby,“ vyzdvihl realizační tým červenobílých.

