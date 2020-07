Smrt Spartě?! Stanciu dostal pokutu 40 tisíc. Frýdkovo šlápnutí bez trestu | iSport.cz

Incident se odehrál při oslavách mistrovského titulu, který si Slavia zajistila výhrou 1:0 nad Viktorií. Stanciu s dalšími členy týmu v Edenu skákal na improvizovaném pódiu, a když se k němu dostal mikrofon, zazpíval společně s fanoušky i jeden z chorálů: „Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě.“

Sedmadvacetiletý rumunský reprezentant ve Spartě působil v letech 2018 až 2019, než přestoupil do saúdskoarabského klubu Al Ahlí. Na Letné Stanciu vykonával i funkci kapitána.

„Hráči profesionálních klubů by měli spíše působit jako vzor pro mládež. Ze strany fotbalisty Slavie se jednalo o chování, kterého by se neměl hráč nejvyšší soutěže dopustit. Disciplinární komise postupovala podobně i v některých případech v minulosti,“ uvedl předseda disciplinárky Richard Baček v tiskové zprávě.

Sparta dostala pokutu 80 tisíc korun za to, že její fanoušci při zápase s Ostravou masivně používali pyrotechniku a nevhodně pokřikovali. Dalších 30 tisíc pražský klub zaplatí kvůli obdobnému nesportovnímu chování diváků v předchozím domácím utkání s Libercem.

Viktoria Plzeň za nevhodné pokřiky fanoušků v duelu s Jabloncem musí zaplatit 20 tisíc korun. Stejně vysoký finanční trest dostaly druholigové Pardubice kvůli pyrotechnice na tribunách při východočeském derby s Hradcem Králové.

Záložník Plzně Jan Kopic za červenou kartu proti Spartě vynechá dva soutěžní zápasy, takže mu předčasně skončila sezona. Kopic byl vyloučen za šlápnutí na hostujícího Andrease Vindheima.

Předseda Baček také okomentoval šlápnutí Martina Frýdka na Tomáše Malinského ze středečního finále MOL Cupu. Sparťanký obránce může být v klidu, žádný dodatečný trest jej nečeká.

„Disciplinárka nemůže být dalším rozhodčím, to bychom vlastně prodlužovali každý zápas až do příštího zasedání komise, a pak by se nejednalo o sport, ale o právní kauzu. Pokud rozhodčí, a to navíc na základě videa, vyhodnotil situaci na napomenutí, respektujeme to. Disciplinární komise LFA z principu nemůže přezkoumávat výroky rozhodčích při samotném utkání,“ podotkl Baček.

„V souladu s pravidly UEFA jsou výjimkou pouze případy, kdy dojde k zjevnému omylu rozhodčího. To by znamenalo například, když udělí osobní trest jinému hráči, než který disciplinární přečin spáchal, nebo udělí trest za jednání, které se vůbec nestalo. DK by mohla jednat také v případě, kdy rozhodčí disciplinární přečin vůbec neviděli anebo by došlo k fatálnímu následku, například zranění faulovaného hráče. Tyto podmínky nebyly v tomto případě zákroku Martina Frýdka splněny,“ doplnil šéf disciplinárky.

Stanciu skandoval s fanoušky Slavie: Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě!

LIGA NARUBY: šokující odhalení! Stanciu je kyborg, prozradilo ho oko