Slavia podle Tvrdíka poprvé vydělala. Klíčové opory neprodáme, slibuje | iSport.cz

Sportovní cíle plní jeden za druhým, za éry čínských majitelů a jejich zástupce a klubového bosse Jaroslava Tvrdíka Slavia získala už tři tituly a dva domácí poháry, postoupila do Ligy mistrů a zahrála si čtvrtfinále Evropské ligy. Něco to ale stojí - každoroční obří dotace. Nyní to ale bude podle Tvrdíka jinak - sezona 2019/20 podle něj skončí v plusu. Zároveň fanouškům vzkázal, že se nechystá žádný letní výprodej žádaných hvězd z Edenu.

Po první sezoně, kdy Číňané (v té době ještě společnost CEFC, kterou posléze musel převzít státní obr CITIC) v Edenu úřadovali ještě spolu s byznysmenem Jiřím Šimáněm, činila ztráta 117 milionů korun – tehdy však klub odmazával pozůstatky hrozícího krachu. V následující sezoně se ztráta po dalších masivních investicích více než zdvojnásobila na 263 milionů, a v ročníku 2017/18 více než ztrojnásobila na 366 milionů.

Účetní uzávěrka dalšího ročníku zatím nebyla zveřejněna. Celkové dosavadní čínské náklady nedávno Tvrdík vyčíslil v rozhovoru pro ESAM TV. „Ta částka už je vysoko nad tři miliardy korun,“ prohlásil. Roční rozpočet klubu je při tom odhadován na 1-1,3 miliardy korun.

Pokud jde ovšem o poslední sezonu zakončenou obhajobou titulu a vyšperkovanou bitvami v základní skupině Ligy mistrů, bude Slavia podle Tvrdíka v zisku. „Splnili jsme si i další cíl - hospodařit v černých číslech. Sezonu 2019/2020 Slavia bez ohledu na koronavirus ukončila v zisku nižších stovek milionů korun,” uvedl Tvrdík na sociální síti Twitter. Zásadní podíl na tom mají příjmy z Ligy mistrů a prodeje hráčů v čele s Alexem Králem.

Tvrdík zároveň upozornil na to, že kladné bilance se povedlo docílit ještě před předpokládaným trvalým přesídlením Tomáše Součka do West Hamu. Pokud se anglický tým zachrání v Premier League, aktivuje se přestupní klauzule a Slavii to dohromady vynese cca 540 milionů korun. Zhruba 115 milionů z toho už West Ham stálo jarní hostování. V každém případě lze předpokládat, že Souček zaujal natolik, že by se o něho zajímaly další velké kluby.

Tvrdík se rovněž vyjádřil k případným pohybům v kádru. Trenér Jindřich Trpišovský se netají přáním udržet všechny opory týmu, v první řadě brankáře Ondřeje Koláře.

„Hlavně si přeji, aby nikdo neodešel, především v případě Ondry,” prohlásil. Koláře. Gólman vyhlášený nejlepším ligovým hráčem sezony 2019/20 dal při tom najevo, že svého kouče tohle léto neopustí. „S trenéry máme domluvu, že ještě sezonu zůstanu ve Slavii,a pak bych se chtěl vydat do zahraničí, protože je to můj velký sportovní sen,” nastínil své plány.

Na ceste jsou navíc posily v podobě útočníka Jana Kuchty či stopera Ondřeje Karafiáta z Liberce, hovoří se rovněž o příchodu dalšího hráče Slovanu záložníka Tomáše Malinského a útočníka Martina Graiciara, kmenového hráče Fiorentiny.

„Žádný výprodej v létě neplánujeme. Tým prošel rozsáhlou obnovou a prodeje hráčů ze základního kádru jsou v létě v podstatě vyloučeny,” vzkázal Tvrdík. Podle jeho slov je transferová politika podřízena dalšímu úspěchu na mezinárodní scéně. “Teď je cíl znovu základní skupina Ligy mistrů,” připomněl.

