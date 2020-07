Koronavirus v Opavě! Tým jde do karantény, liga se nedohraje | iSport.cz

Tohle je s velkou pravděpodobností definitivní tečka za snahou dohrát fotbalovou ligu a její skupinu o záchranu. Opava má jednoho fotbalistu nakaženého novým koronavirem. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová, podle které musí celý tým do dvoutýdenní karantény. Slezský celek měl dnes hrát s Olomoucí v ligové skupině o záchranu, která měla pokračovat po třítýdenní pauze vynucené nákazou v mužstvu Karviné.

Pozitivní nález v Opavě způsobí předčasné ukončení nejvyšší soutěže. Vzhledem k dvoutýdenní karanténě Slezanů se skupina o záchranu nestihne dohrát do 2. srpna, který je nejzazším možným termínem, s nímž kluby na posledním Ligovém grémiu operovaly.

Ligová fotbalová asociace už oficiálně odložila všech šest duelů, které ve skupině o záchranu zbývají odehrát. „Ligový výbor bude v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku FORTUNA:LIGY bez určení konečného pořadí družstev,“ stojí v oficiálním vyjádření LFA.

Definitivní potvrzení nedohrání ligy tak už je podle všeho jen formalitou.

Ale zpět do Opavy. Co se v tomto momentálně 15. klubu tabulky stalo? Podle Svrčinové začal mít nejmenovaný hráč zdravotní problémy v úterý nebo ve středu, do té doby trénoval s týmem. „Všichni musí jít do karantény, všichni na testy. Objednáváme je na testy, pak budou 14 dní v karanténě, potom půjdou znovu na testy. Také nařizujeme dezinfekci celého stadionu včetně masáží, rehabilitací, šaten,“ uvedla Svrčinová.

„Slezský FC postupuje dle manuálu Ligové fotbalové asociace. Stále čekáme na oficiální potvrzení Krajské hygienické stanice v Ostravě, do té doby se nebudeme k ničemu vyjadřovat,“ napsala Opava na svém webu.

Nemoc se údajně měla objevit u hráče, který trvale žije v Karviné, nejvíce zasažené oblasti koronavirem. Odtud dojížděl na tréninky do Opavy, a to i tento týden.

Nikdo nesestoupí, Dukla se mezi elitu nedostane

Ve skupině o záchranu zbývaly odehrát dvě kola. To se ale nepodaří, takže z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupí. Do příštího ročníku s 18 účastníky postoupí z druhé ligy Pardubice a Zbrojovka Brno. Naopak třetí Dukla Praha se mezi elitu při nedokončení soutěže nedostane. V minulém týdnu kluby také rozhodly o zrušení baráže.

Skupinu o záchranu už na začátku července zkomplikovalo několik pozitivních případů v týmu Karviné. Kontrolní test v minulém týdnu již měli všichni hráči negativní a mohli se vrátit do tréninku.