Nej přestup v historii Pardubic. Talent definitivně odchází do Portugalska | iSport.cz

Talentovaný brankář Lukáš Horníček přestupuje z Pardubic do Bragy • Twitter/David Zíka

Fotbalové Pardubice sice čeká návrat do první ligy, ale jejich největší talent posledních let ji chytat nebude. 18letý gólman Lukáš Horníček po ročním hostování definitivně odchází do portugalské Bragy, kde podepsal smlouvu na čtyři roky.