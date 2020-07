Útočné eso pro Slavii? Mistr sleduje nigerijský poklad z Lotyšska | iSport.cz

U Edenu to mistrovskými oslavami hodně žilo • Michal Beránek (Sport)

Postava jako skříň, bez dvou čísel dva metry. Silák, rychlý, a jenom devatenáct let! Na Emmanuela Arokodareho, nigerijskou hvězdu lotyšské Valmiery, kterou táhne svými góly za historickým úspěchem, stojí frontu plno nevěst. Anderlecht, kluby z Francie, Německa - a mezi nimi i Slavia. Ta ale nedávno útočníka udělala: Jana Kuchtu ze Slovanu Liberec...

Možná by to byl ten bezcitný chladnokrevný pistolník, kterého si fanoušci Slavie do útoku svého milovaného týmu tolik přejí. Valmiera prý ani nežádá žádnou hroznou částku, v přepočtu něco přes třicet milionů korun.

Což ale tuplem není žádný problém pro zájemce z Francie nebo Německa. Ti v Arokodarem vidí případnou investici, která by se postupem času mohla krásně vyplatit.

TOLUWALASE EMMANUEL AROKODARE Nigérie Věk: 19 let Pozice: útočník Bilance ve Virslize: 25 zápasů/12 gólů/4 asistence

Mladý bombarďák přišel do Valmiery z Afriky teprve před rokem v létě ve svých osmnácti. Na podzim v šestnácti ligových utkáních nasázel sedm gólů, čímž dotlačil Valmieru ke čtvrtému místu ve Virslize a tedy do předkola Evropské ligy.

Teď by to mohlo být ještě lepší. Z devíti odehraných kol (Virsliga se hraje systémem jaro-podzim) nastoupil do všech, dal pět branek a jeho tým je třetí hned za mužstvy z lotyšské metropole FC Riga a FK Riga.

To zavání největším úspěchem v historii klubu, který ještě v roce 2017 hrál druhou ligu.

Valmiera podle zpráv místních médií ví o zájmu zahraničních klubů a za devatenáctiletý poklad si říká přes milion eur, přibližně něco kolem 35 milionů korun.

A ve frontě měla být i Slavia. Sportovní vedení už si sílu, rychlost a nekompromisní zakončení Arokodareho stačilo prohlédnout. Druhá věc je, že nevelká suma za afrického střelce může teoreticky přitáhnout zájem i jiných českých klubů než jen červenobílých. Ovšem povede se to? Roli mohou hrát až tři faktory.

První, že „sešívaní“ stále čekají na přísun peněz, který by jim dopřál větší akceschopnost na trhu.

Druhý, sportovní vedení je momentálně trochu defenzivní vůči příchodům zahraničních akvizic.

Třetí, že posila do útoku už do Edenu dorazila. S týmem na kondiční soustředění do Aigenu odcestoval Jan Kuchta, v kádru trenéra Jindřicha Trpišovského jsou teď čtyři hrotoví hráči – kromě Kuchty ještě Stanislav Tecl, Petar Musa a Júsuf Hilál.

O Júsufovi se ovšem stále hovoří jako o budoucí posile Slovanu Liberec, stále se řeší jeho hostování pod Ještědem. Možná by pak pro Arokodareho mohlo vzniknout místo.

