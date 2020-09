Tetteh na odchodu? Malatyaspor nabízí 120 milionů, hlásí se i Mallorca

Ocitl se na hraně. O dříve výsostnou pozici útočníka číslo jedna ve Spartě Benjamin Tetteh dávno přišel, i proto letenský klub už delší dobu pracuje s variantou, že by se vytáhlého Afričana zbavil. Nyní je k tomu velice blízko. Podle informací redakce iSport.cz má rodák z Ghany nakročeno do tureckého Malatyasporu, který za něj nabízí 4,5 milionu eur (asi 120 milionů korun). Do hry vstoupila i španělská Mallorca, přesun tam ale není moc pravděpodobný.

Bezprostředně po přestupu do Sparty v létě roku 2018 vypadalo všechno idylicky. Benjamin Tetteh během prvního půlroku v rudých barvách nasázel v lize deset branek a potvrzoval potenciál, kvůli kterému do něj Pražané investovali zhruba 20 milionů korun.

Potom ale začal uvadat. Na jaře se trefil už jen jednou, v minulé sezoně pak zvládl pouze sedm tref, k tomu dvě asistence. To není vyloženě bídná bilance, od Tetteha se ale čekalo mnohem víc. V průběhu ročníku ho navíc v hierarchii útočníků přeskočil Libor Kozák, od nové sezony se rodák z Accry sesunul až na pozici čtvrté varianty.

Od nové sezony trenér Václav Kotal totiž sází na duo Adam Hložek a Lukáš Juliš, Kozák plní roli střídajícího hráče. A Tetteh je na vedlejší koleji. I proto už v průběhu srpna vyjádřil přání Spartu opustit. Táhlo ho to do Francie, kde avizovala zájem především Remeš. Konkrétní nabídka na Letnou ovšem nikdy nedorazila, proto do popředí vstoupila turecká fronta.

Právě do velké země, která předěluje Evropu s Asií, má nyní Tetteh s největší pravděpodobností namířeno. Podle informací serveru iSport.cz o něj velký zájem projevuje Malatyaspor, šestnáctý celek uplynulé sezony. Za Tetteha nabízí 4,5 milionu eur, tedy zhruba 120 milionů korun. Třiadvacetiletý útočník by mohl do tureckého klubu odcestovat na lékařskou prohlídku ještě v tomto týdnu.

Má to ale jeden háček. V zákulisí se stále hlasitěji mluví o tom, že Malatyaspor není v nejlepší finanční kondici. Podle některých zpráv dokonce dluží některým svým současným hráčům na výplatách. Sparta je proto logicky na špičkách. Pokud by k transferu došlo, přestupová částka by se rozložila do mnoha splátek. A může existovat reálná obava, zda by Malatyaspor byl schopen dostát svým závazkům...

„Tohle je poslední překážka, která brání dokončení transferu. Sparta by ideálně chtěla nějaké záruky, že plnění bude probíhat tak, jak stanoví dohoda. Definitivně jasno by mělo být v nejbližších dnech,“ potvrdil zdroj obeznámený s děním v pražském klubu.

Během léta do hry o Tetteha vstoupila i Mallorca. Čerstvý účastník druhé španělské ligy toužil Tetteha získat na roční hostování s následnou opcí. Finanční představy obou klubů se ovšem lišily natolik, že je tahle varianta u ledu.

Ta s Malatyasporem ovšem ne. Dojde k definitivnímu rozuzlení dlouhé ságy?