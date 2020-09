Případ Mosquera: za pakatel v Liberci, ale Česko není domov. Co v něm je?

Dneska nebudu hrát, Rubén ti to vysvětlí. Poslední zprávy, které Jhon Mosquera poslal ředitel Bohemians před odchodem do Liberce • Facebook

První gól ležérním padáčkem, druhý nekompromisní ranou pod břevno. Na noze hattrick a ještě připravená stoprocentní šance pro Michaela Rabušice. Oslavy v slzách a se vzkazy pro nedávno zesnulého tátu a střídání v křečích. Jhon Mosquera fanouškům v Liberci naplno ukázal, na co se mnou těšit. A rovnou proti vicemistrům. „Jeden z nejlepších výkonů, jaký jsem viděl,“ říká bývalý trenér Plzně i Mosquery (v Bohemians) Roman Pivarník.

Dobře si všiml i Pavel Hoftych. „Je rychlostní, umí dát gól i výborný centr, je pracovitý, a přesně zapadá do toho, co chceme hrát,“ tušil už po jeho příchodu.

Už je to šest let, co právě slovenský trenér vítal exotickou jihoamerickou posilu ve Vršovicích. Mosquera byl po pendlování v nižších soutěžích ve Španělsku nepřipravený, bez fyzičky, bez taktické přípravy na český fotbal, navíc s hlubokou jazykovou bariérou. Česky neuměl ani slovo (a dodnes se to příliš nevylepšilo), anglicky vlastně taky ne. Taktika se vysvětlovala pohybem magnetů po tabuli.

„Měli jsme velkou polemiku. V prvním půlroce jsme ho museli stáhnout z některých těžkých zápasů, protože