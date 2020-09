Ribéry a Robben, to byl fičák! Hubník vzpomíná ve Sport Magazínu

Olomoučtí fotbalisté slaví branku do sítě Liberce • ČTK

Vrátil se tam, odkud vzlétl do světa velkého fotbalu. A teď už může zkušený olomoucký stoper Roman Hubník vzpomínat na úžasné momenty kariéry. Jaké to bylo v Lize mistrů proti Realu a Manchesteru City? Proč mu utkvěl v paměti zrovna fičák v podání tandemu Ribéry a Robben? Čím mu na Letné sednul parťák Řepka? Co ho zklamalo na EURO 2012 od trenéra Bílka? A kdo měl vlastně hlídat španělského střelce Piquého při pozdním gólu o čtyři roky později? Obsáhlý rozhovor s čtyřnásobným ligovým šampionem si můžete přečíst v pátečním Sport Magazínu.