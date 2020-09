Kráter v letenské obraně. Jak Sparta vyřeší Štetinovu absenci?

Ladislav Krejčí promluvil v rozhovoru pro iSport Premium nejen o svém návratu do Sparty, ale i o angažmá v italské Boloni • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Štetina to v souboji s brankářem Wolfsbergeru pořádně schytal • Pavel Mazáč / Sport

Od úvodu sezony se točila ve víru spokojenosti. Přímý postup do základní skupiny Evropské ligy, k tomu dvě dominantní výhry na úvod ligového ročníku. Na pozadí těchto radostí ale Sparta taky čelila problémům. Novou etapu vykopla bez celé řady důležitých hráčů. Když to nyní vypadá, že se opory Ladislav Krejčí I s Davidem Mobergem Karlssonem či Martin Minčev mohou zapojit do akce, pro vážné zranění kolena zase vypadl stabilní stoper Lukáš Štetina. Jak Letenští zareagují? V uzamčené části článku najdete i rozhovor s bývalým reprezentantem Milanem Fukalem, který promluvil o tom, jak velká pohroma pro Spartu Štetinovo zranění je.