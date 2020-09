Spása pro Brno? Zbrojovce odpadají stopeři, ladí se příchod Slováka

Kopa starostí v táboře Zbrojovky. Jediný bod ze tří utkání a k tomu šílená marodka. Momentálně je na ní devět borců, zhusta defenzivní typy. „S takovým úbytkem hráčů se setkávám poprvé,“ přiznal kouč Miloslav Machálek. Už se ani nedivil, když stoper Jakub Černín odstoupil v neděli s bolavou achilovkou. Má mít deset dní klid…

Teď už se do toho v Brně musí pustit razantně. Není na co čekat, posílení zadních řad je nutné. Ideálně už pro nedělní partii s Olomoucí. Vypadá to, že jeden kus opravdu dorazí. Klub finišuje jednání s jedním stoperem, nejspíš Slovákem. „Zranění se množí, potřebujeme posílit hned,“ uvědomil si Machálek, jenž se rozhlíží po trhu společně se sportovním manažerem Tomášem Požárem.

Dlouho byla ve hře dohoda s Jabloncem o příchodu Michala Jeřábka či Davida Štěpánka. Zbrojovka původně stála o jednoho, pak se řešilo i druhé jméno. Jenže vše bylo odvislé od transferu Jaroslava Svozila z Baníku. K němu nakonec nedošlo, takže si účastník předkola Evropské ligy všechny stopery prozatím podržel. „Situace kolem covidu je nejasná, nedivím se, že si kluby drží široké kádry,“ poznamenal Machálek, který vyhlíží návrat některého ze zraněných beků.

Do příštího duelu by se mohl uschopnit maximálně Jakub Šural, jehož dnes čeká komplexní svalové vyšetření. Kapitán Pavel Dreksa ještě k dispozici nebude. Nejdéle zůstane „out“ Lukáš Kryštůfek. „Ostatní by měli být tak do čtrnácti dnů v pořádku,“ věřil trenér, jenž musí v nouzi stavět sedmnáctiletého odchovance Lukáše Endla. Ten jistě před pár týdny nečekal, že si zahraje proti Spartě… Nutnost vypustila na hřiště v předstihu rovněž Jana Hlavicu, jenž nosí po zlomenině podočnicového oblouku na obličeji karbonovou masku. Utkání ve Zlíně s ní zvládl. Lékaři mu přitom před deseti dny doporučili, že by si měl dát ještě čtrnáct dní s fotbalem pohov. Přesto v neděli naskočil.

„Bylo to tak na hraně. Vzhledem k personální nouzi nebylo na co čekat. Trenér mě tam hodil,“ popsal po své premiéře v nejvyšší soutěži. „Maska mě samozřejmě částečně omezuje, cítím na hlavě trošku tlak. Ale je potřeba hrát s ní, pocit bezpečí je mnohem větší,“ přiznal.

Ani šestadvacetiletý stoper ještě nezažil, aby vypadlo tolik hráčů naráz. „Je to velký problém, co si budeme nalhávat. Kádr není tak široký, nějak ho doplňujeme. Ale nebudeme se vymlouvat. Měli jsme na to, abychom si ze Zlína něco odvezli,“ tvrdil Hlavica, jenž dostal v zápase ránu do hlavy od útočníka Tomáše Poznara. Chvíli zůstal ležet na trávníku. „Naštěstí to bylo z druhé strany. Bál jsem se, aby mi to neprolomil tam. To už bych asi musel nosit helmu,“ pousmál se.

MARODKA ZBROJOVKY Martin Šustr brankář Pavel Dreksa obránce Jakub Šural obránce Jakub Černín obránce Lukáš Kryštůfek obránce Juraj Kotula obránce Jan Moravec obránce Jan Hladík záložník Damián Bariš záložník

