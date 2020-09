Posila Boleslavi má dres od Messiho. Proč to nevyšlo ve Vigu?

Mazáň je i díky štacím v Nizozemsku, Polsku, Itálii a samozřejmě doma na Slovensku tak trochu fotbalovým dobrodruhem. Za středočeský tým debutoval v minulém ligovém kole v Plzni a nyní hovoří o tom, proč se ve Vigu neprosadil víc, proč si vybral Mladou Boleslav i o potenciálním návratu do slovenské reprezentace.

V létě jste s Celtou Vigo rozvázal smlouvu, která vám platila až do roku 2022. Bylo těžké ukončit působení v klubu, který hraje španělskou ligu?

„Myslel jsem na svou budoucnost a přemýšlel jsem o tom dlouho. V Celtě jsem nedostával prostor, chodil jsem po hostováních, takže jsem o tomto kroku uvažoval. A nakonec se pro něj rozhodl.“

Jak jste přišel na Mladou Boleslav a proč jste si ji nakonec vybral?

„Měl jsem i jiné nabídky z Česka a Slovenska, jedna konkrétní přišla i z Kypru. Ale viděl jsem, že v Mladé Boleslavi je šance hrát, že mužstvo potřebuje hráče na levý kraj obrany. Vše jsem zvážil a řekl jsem si, že tohle bude pro mě asi ta nejlepší cesta k tomu, abych svou kariéru znovu nastartoval. Česká liga je kvalitní.“

Do Viga jste přestoupil v lednu 2018, ale za áčko jste si připsal jen čtyři soutěžní starty. Proč jich nebylo víc?

„V první řadě to bylo tím, že na levém kraji obrany měli svého odchovance. Bylo těžké se přes něj prosadit. Myslím, že když jsem dostal šanci, tak jsem si své odvedl a odehrál slušné zápasy, i když jsem měl před tím pauzu. Doufal jsem, že by příležitostí pak mohlo přijít víc, bohužel se tak nestalo.“

Zahrál jste si i na Camp Nou proti Barceloně. Jak na ten zápas vzpomínáte?

„Nastoupil jsem tam tehdy po opravdu dlouhé době. V hlavě jsem to měl nastavené tak, že si chci to utkání hlavně užít, když jsem měl možnost hrát na tak krásném stadionu a proti takovým hráčům. Mám na to jen krásné vzpomínky, i když jsme tam 0:2 prohráli.“

Jaký dojem na vás udělal Lionel Messi, který vám dal i jeden gól?

„Je to výjimečný hráč, o tom se nemusíme bavit. Jsem rád, že jsem si proti němu mohl zahrát. Na památku mám z toho utkání jeho dres, což mě těší.“

Plzni se určitě daly sebrat body

Byl jste na hostování v italských druholigových Benátkách a minulou sezonu jste hostoval ve druhé španělské lize v Tenerife, kde jste ale stihl odehrát jen dvanáct soutěžních zápasů. Trápily vás zdravotní problémy? Co vám bylo?

„Na začátku minulé sezony jsem hrál. Pak se vyměnil trenér a já měl nějaké zdravotní problémy, hůř jsem se do toho dostával zpátky. Když jsme začali v lednu druhou půlku sezony, trápila mě asi dva měsíce pata. Pak přišel koronavir, dával jsem se zdravotně dohromady, trénoval jsem doma individuálně. Pak jsem se cítil velmi dobře, když jsme se vrátili do tréninkového procesu, ale nešťastně jsem si poranil stehenní sval.“

Do utkání v Plzni jste v tomhle kalendářním roce nehrál soutěžní zápas. Jak se cítíte po takové pauze připraven? Herně i fyzicky?

„Přiznám, že jsem z toho měl trochu obavy. Myslím, že pro žádného hráče by nebylo jednoduché, kdyby měl po dlouhé pauze nastoupit právě v Plzni. Fyzicky jsem se cítil dobře, ale mé tělo ještě nebylo tak navyklé na zápasovou zátěž. Trošku jsem cítil tahání svalů, ale věřím, že každým zápasem to bude lepší.“

Co vám ukázala premiéra za Boleslav v Plzni?

„Myslím, že jsme tam odehráli celkem slušný zápas, to platí především pro organizaci hry směrem dozadu. Měli jsme i nějaké příležitosti, určitě se daly Plzni sebrat body. Je to škoda. Ale mám z našeho výkonu dobrý dojem. Pokud takhle budeme pokračovat, věřím, že se to otočí. Kvalitu vepředu máme.“

Nestraší vás současná situace týmu, který je po třech kolech bez bodu?

„Na tohle jsem se při svém rozhodování vůbec neohlížel. Úvod sezony se může nevydařit jakémukoliv mužstvu, klidně i někomu z top trojky. Takový je prostě fotbal. Věřím, že Mladá Boleslav má kvalitu na to, aby se v průběhu sezony vyšplhala na vyšší příčky. Podmínky jsou tu výborné, byl jsem mile překvapen, jak tu vše funguje.“

V minulosti jste si zahrál i za slovenskou reprezentaci. Přemýšlíte o tom, že by vám angažmá v Boleslavi mohlo pomoct k návratu do ní?

„Je pravda, že mám herní výpadek. To je realita a já to tak i beru. Chci být hlavně stoprocentně zdravý, a když dostanu šanci hrát, budu chtít mužstvu maximálně pomoct. Určitě někde v podvědomí mám, že bych se chtěl do reprezentace vrátit. Musím na to ale mít výkonnost.“

Kromě Slovenska, Španělska a Itálie jste působil i v Nizozemsku a Polsku. Cítíte se jako fotbalový dobrodruh?

„Asi ano, ale ve fotbalovém životě to tak prostě někdy bývá.“

