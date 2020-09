Expert Koubek: Z Páníka stříkala křivda, ale... Klokani se musí zamyslet

Tomáš Zajíc poslal Baník do vedení • ČTK

Plzeň už Krmenčíka nepotřebuje! Takový je názor Miroslava Koubka poté, co shlédl povedený výkon Zdeňka Ondráška na trávníku Bohemians. Nová posila Viktorie přispěla jedním gólem k suverénní výhře favorita 4:1. „Bude skvělou posilou,“ říká uznávaný expert iSport.cz. Analyzuje také zápas na Letné a v uzamčené části rozhovoru se věnuje klíčovým momentům vypjatého nedělního zápasu mezi Spartou a Zlínem, který rudí nakonec vyhráli 3:1, byť v poločase prohrávali 0:1.

MOMENTY 4. kola: Kobra uštkla Klokana, Kučera mimo hru kvůli koncertu VŠECHNA VIDEA ZDE

Slavii čeká v úterý vstup do play off Ligy mistrů. Je připravena?

„V páteční předehrávce smetla Teplice (5:1) a zdánlivě se dobře navnadila na boj o zlatý poklad Ligy mistrů s velmi nebezpečným dánským Midtjyllandem. Věřím, že kluci nepodlehnou zdání, že je po zaváhání s Pardubicemi (1:1) zase vše v pořádku. Utkání s Teplicemi totiž bylo pro sešívané mimořádně snadné. Sklářům se po pár minutách vinou zranění a Heindenreichovy nesmyslné červené karty zhroutilo úplně všechno. Přesto zůstali po celý zápas aktivní a klidně mohli vstřelit více než jeden gól. A tady je ten varovný prstíček pro slávisty: zdá se mi, že poslední dobou je v defenzivě více okének, než jsme bývali zvyklí.“

Také Plzeň inkasovala, ale proti Bohemians až za jednoznačného stavu 4:0.

„Pro Viktorii mělo utkání v Ďolíčku podobný podtext jako pro Slavii. Dát se po minulých trápeních do pořádku, tedy vyhrát, a ještě na ´last minute´ zabudovat Zdeňka Ondráška. Jeho návrat, po letech v cizích ligách, byl nepochybně událostí kola. Obojí se povedlo.“

Bohemians - Plzeň: Kobra pálí za Viktorii! Ondrášek se hlavičkou poprvé prosadil, 1:0

Ondráška jste před lety trénoval. Pomůže Plzni?

„Ano, jako trenér jsem ho potkal v legendárním ročníku 2008/09 historie čáslavské kopané s postupem do ligy. Nepochybuji, že pro Plzeň bude skvělou posilou. Takového hráče na hrot přesně potřebovala. A to jak herní typologií a střeleckou dispozicí, tak i vítěznou a týmovou mentalitou. Myslím, že Viktorka už Michaela Krmenčíka nepotřebuje. Nechme ho v Belgii, on tam ještě dokáže velké věci, protože je dokázat chce. O víkendu proti Waregemu dobře začal.“

Bohemians v prvním kole sestřelili 4:0 Mladou Boleslav, ale od té doby získali jen bod za remízu v Brně. Co se s nimi děje?

„Klokani se nad výsledkovým a herním poklesem musí jednoznačně