Další debakl Brna! Chybí nám lídr typu Dreksy, lamentuje kouč Machálek

Pět zápasů, patnáct inkasovaných branek. Bez úspěchu se s ukrutně děravou defenzivou po návratu do FORTUNA:LIGY pere Brno. V Plzni prohrálo 1:4, výsledek mohl vypadat o dost hůř… „Je pravdou, že nám schází lídr typu Dreksy,“ povzdechl si nad absencí zkušeného beka kouč Zbrojovky Miloslav Machálek. Do utkání nasadil čerstvé posily, kritizovat je odmítl.

Připsali jste si další vysokou porážku. Byl její příčinou špatný vstup do zápasu?

„Ano, záleželo nám začátku utkání, ale ten nám absolutně nevyšel. Vstoupili jsme do toho stejně špatně jako Slovácko na Slavii a inkasovali jsme hned ve druhé minutě. Což otřáslo sebevědomím našich hráčů. Obrovský rozdíl byl v agresivitě obou mužstev, domácí dominovali a mohli vyhrát výraznějším rozdílem. Jsem zklamán z toho, že jsme se nechali vstupem do utkání ovlivnit. Za první poločas jsme si vytvořili pouze jednu příležitost, a to je hrozně málo. Nebyli jsme aktivní a poctiví směrem dozadu. To se netýká jen obránců, ale celého mužstva.“

Při první gólové akci se do svých pozic vůbec nevrátili středoví hráči. Jak si takovou lehkovážnost v úvodu utkání vysvětlujete?

„Ano, dnes jsme měli problém ve středu zálohy, kdy hráči neplnili jasné úkoly. Měli si předávat hráče soupeře a my na to vůbec nereagovali. U prvního gólu byl problém, že se nám tam objevil Kuba Přichystal, měl míč na noze, ale špatně ho trefil. Pak byl Čermák úplně osamocený. Musím se podívat ještě na video.“

Během pěti úvodních kol jste inkasovali patnáct branek. Co s defenzivou hodláte dělat?

„Není to jen o obráncích, je to vizitka celého týmu. Je však pravdou, že nám schází lídr typu Dreksy, který neustále laboruje se zraněním, přitom je to asi jediný borec, co dokáže naši defenzivní práci ukoučovat. Čeká nás hodně úsilí, vidíme to.“

V Plzni jste do sestavy zařadil nové posily – křídlo Rudolfa Reitera a stopera Zorana Gajiče. Jak jste s nimi spokojený?

„V průběhu utkání, kdy nám to v systému 4-1-4-1 moc nefungovalo, jsme přešli na 3-5-2. Chtěli jsme více sázet na odpovědnost hráčů za hráče soupeře. Ale jak Ruda Reiter, tak Zoran Gajič, nemají tento systém úplně v krvi, a dostávali jsme se do problémů. Nicméně jejich výkon nehodnotím vůbec negativně. Reiter vypadal v prvním poločase na pravé straně velmi slušně, po pauze už byl zbytečně v ofenzivním postavení a Černínovi moc nepomáhal. Gajič hrál hodně osamocen, na levé straně nám nefungovalo přebírání hráčů. Máme na čem pracovat.“

