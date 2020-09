Nezvyklý hlavičkář, pokopaný Hložek i vlažnost. Co ukázal duel Sparty?

Hlavičkář Krejčí starší

Poprvé od letního návratu do Sparty nastoupil od první minuty na své klasické pozici, tedy u levé postranní čáry. Na výkonu Ladislava Krejčího staršího se to okamžitě projevilo. Zkušený křídelník sehrál nejpovedenější part v sezoně, na triumfu 3:1 se podílel gólem a asistencí. Branku navíc vstřelil pro sebe hodně netypicky, tedy hlavou. „Přál jsem si, aby ta branka přišla co nejdřív. Už jsem moc nepřemýšlel o tom, čím to bude,“ usmíval se jeden z hrdinů utkání.