Turci neslevili, transfer je u ledu. Pavelka Spartu (nyní) neposílí

Záložník David Pavelka se vrací do české reprezentace • Jaroslav Legner (Sport)

David Pavelka do Sparty nepřijde. Alespoň zatím... • koláž iSport.cz

Ještě na přelomu července a srpna vypadalo všechno docela nadějně. Vedení Sparty se poměrně hladce domluvilo se záložníkem Davidem Pavelkou na rámcových podmínkách vzájemné spolupráce, chyběla dohoda na úrovni klubů.

S ohledem na výchozí stav se předpokládalo, že ani ta by neměla být zásadní překážkou. Devětadvacetiletý středopolař má totiž v Kasimpase smlouvu už jen na rok, pro turecký klub proto bylo tohle léto poslední příležitostí, jak rodáka z Prahy zpěněžit.

I proto na Letné pracovali s variantou, že Turci ze svých finančních požadavků postupem času sleví. Tak se ale nestalo. „Kasimpasa za Pavelku nadále požaduje přes milion eur, což je pro Spartu nepřijatelné,“ potvrdil zdroj blízký pražskému klubu.

Sparta si při tom nechala veškerý čas, aby vytouženou posilu dotáhla. Postupně se smířila s tím, že Pavelka nebude na herním soustředění v Rakousku. Potom i s tím, že nestihne start nového ročníku FORTUNA:LIGY. Čas ovšem plynul a postoj zástupců Kasimpasy zůstával pevný.

Záblesk naděje svitl v průběhu září, kdy Pavelka v několika duelech naskočil na nezvyklé pozici pravého obránce. S tím nebyl vůbec nespokojený a dal to tureckému klubu pocítit. Reakce ale přišla rychle, do velké země rozdělující Evropu s Asií se přestěhoval z anglického Huddersfieldu krajní bek Florent Hadergjonaj.

Pavelka se tak mohl vrátit na svůj klasický post. V týmu má navíc silnou pozici, do úvodních tří zápasů naskočil vždy v základní sestavě. Ani on tak neměl potřebu na transfer do Sparty vyloženě tlačit.

Pro tuhle chvíli je tak téma Pavelkova přestupu na Letnou podle všeho definitivně uzavřené. To ale nemusí platit dlouho. Podle zdrojů serveru iSport.cz tím zájem Sparty nekončí. Tím spíš, když členovi širšího reprezentačního kádru už příští léto vyprší v Kasimpase kontrakt. V praxi to znamená, že by s Pražany mohl podepsat smlouvu už v zimě. A třeba i jaro už strávit v rudém formou hostování...

Všechny tyhle varianty mohou přijít v příštích měsících na přetřes. Minimálně pro tuhle chvíli je ale Pavelky se Spartou u ledu.