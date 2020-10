Kolář: Bylo to šíleně těžké. Coufal je robot, bude chybět

Cítili jste v nohách i v hlavě náročný zápas proti Midtjyllandu a vyřazení z Ligy mistrů?

„V hlavách jsme to měli, pořád je to krátká doba od vypadnutí. Ale všichni jsme věděli, o co hrajeme, chtěli jsme program před reprezentační pauzou zakončit vítězně. To se nám povedlo, ale bylo to tu šíleně těžké. Každý ví, že tady je to vždy bitva. Ale zvládli jsme to. Super.“

Jak vám výhra pomůže psychicky po tomhle náročném týdnu?

„Věřím, že hodně. Vypadli jsme, naše výkony nebyly optimální. Teď jsme ale zvládli těžký zápas na Baníku, odkud se neodváží tři body snadno. Věřím, že nás to po psychické stránce nakopne, a zároveň doufám, že se dáme dohromady i fyzicky.“

Jak těžké bylo ve druhém poločase udržet emoce? Na hřišti bylo hodně dusno.

„Tady je to vždycky těžké. Je známé, že se to tu pokaždé zvrhne ve válku. Měli jsme nějaké změny v sestavě, ale kluci to zvládli, někteří mladí možná takový zápas ještě nezažili. Zvládli jsme to jako tým.“

Po nepovedeném prvním poločase jste se ve druhém zvedli, že?

„Jo, v první půli jsme měli kliku, že jsme neprohrávali. Myslím, že nám pomohla střídání. Ve druhém poločase to bylo vyrovnané, oni měli šance, my taky. Ale štěstí se přiklonilo na naši stranu.“

Poprvé jste hráli bez obránce Vladimíra Coufala, který přestoupil do West Hamu. Jak bude chybět?

„Všichni jsme věděli, že bude chybět. Cuf je robot, makal, každý zápas chtěl hrát. Je to pro nás velká ztráta, ale vím, že to byl jeho vysněný přestup. Když jsem viděl jeho premiéru, nezbývá mi nic jiného, než abych mu pogratuloval. Věřím, že takhle bude hrát i nadále.“

