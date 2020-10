Pavelka chce napodruhé ve Spartě uspět: Mám obrovskou osobní ambici

O tom, že Sparta touží po příchodu reprezentačního záložníka Davida Pavelky, se dlouho spekulovalo. V jednu chvíli už to vypadalo, že k němu nedojde. Nakonec ale 29letý fotbalista přeci jen rudý dres znovu oblékne. K dohodě s Kasimpasou došlo krátce před koncem přestupního období. „Chci i sobě dokázat, že na to mám,“ uvedl Pavelka pro klubový web .

Běžely poslední minuty přestupního okna, když se Spartě podařilo dotáhnout velký přestup. Klub z Letné posílil reprezentant David Pavelka. Ten se z Kasimpasy vrací po osmi letech do známého prostředí, ve Spartě totiž vyrostl. „Řešilo se to dlouho, už jsem ani moc nevěřil tomu, že to klapne. Ještě před víkendem jsme to zkoušeli nastartovat a zdálo se to jako absolutně neřešitelná situace," přiznal Pavelka v rozhovoru pro klubový web.

Ten se do A-týmu Sparty sice v minulosti dostal, ale neprosadil se v něm, a tak po hostování ve Slovácku přestoupil do Liberce, odkud putoval do Turecka. Nyní měl dle informací iSport.cz s klubem podepsat víceletý kontrakt.

„Teď chci i sobě dokázat, že na to mám. Tak to mám nastavené, mám obrovskou osobní ambici. Celou kariéru jsem doufal, že by se mi mohlo ještě povést do Sparty vrátit,“ uvedl Pavelka.

Příchod reprezentačního záložníka Letenští odůvodnili tím, že chtěli získat do středové řady zkušenosti. „Doteď jsme pracovali s mladými hráči a zástupci střední generace. David má zkušenosti ze zahraničí a z reprezentace, kterými našim mladým hráčům pomůže. Je to vítězný typ a profesionál, takové hráče ve Spartě chceme mít,“ podotkl sportovní ředitel aktuálně vedoucího celku FORTUNA:LIGY Tomáš Rosický.

Nová akvizice Sparty si uvědomuje, že ji čeká něco jiného než v Turecku. „Už několikrát se potvrdilo, že návraty do Česka nejsou jednoduché a asi to nějakou chvíli bude trvat. Všichni říkají, že česká liga je specifická, ale pro mě to nebude žádná výmluva. Těším se na zápasy, na nové spoluhráče, těším se do kabiny, kde mám hodně kamarádů. Určitě mi v začátcích pomůžou,“ věří Pavelka, který je přesvědčený, že během zahraničního angažmá vyspěl a naučil se mnoho nového. „Doufám, že jsem komplexnější hráč, než jaký jsem byl. A doufám, že to ještě ukážu na hřišti.“

Pavelkův přestup na Letnou z Kasimpasy se nerodil lehce. Jednání se vlekla a k dohodě došlo na poslední chvíli. „Jen to dokazuje pozici, kterou si David ve fotbalovém světě dokázal vybudovat. Sparta o něj velmi stála, Kasimpasa o svého klíčového hráče nechtěla přijít. Jsem velmi rád, že jsme ve složitém jednání dokázali naplnit hráčovo přání. Vrací se jako prověřený lídr a jeden z dlouhodobě nejlépe hodnocených hráčů turecké ligy. Ve Spartě se zařadí po bok Bořka Dočkala a Ládi Krejčího do zkušené osy týmu, která má ambici vrátit Spartu na přední místa v rámci české i evropské fotbalové mapy,“ uvedl k přestupu Viktor Kolář, šéf agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Pavelka dorazí do Česka na konci týdne, začátkem toho příštího se pak připojí k novým spoluhráčům a měl by tak být realizačnímu týmu v čele s trenérem Václavem Kotalem k dispozici pro šlágr 7. kola nejvyšší fotbalové soutěže, v nemž Sparta zajíždí do Plzně. „Doufám, že jsem připravený. Sice jsme v Turecku měli kvůli koronaviru specifickou přípravu, tolik se netrénovalo. Ale máme za sebou několik kol turecké ligy, cítím se výborně. Bude ale záležet, jak to vyhodnotí trenéři, jestli už budou cítit, že jsem ready do zápasu," řekl Pavelka, který postupně bude moci rozšiřovat svou dosavadní ligovou bilanci 108 zápasů, 20 gólů a 8 asistencí.

Se Spartou se může těšit i na souboje v Evropské lize, ta ale nebyla pro jeho rozhodnutí vrátit se na Letnou klíčová. „Vize, která mě nalákala, byla dlouhodobější, Evropská liga v tom nehrála roli. Je to samozřejmě bonus, tyhle zápasy jsou zážitek pro nás i pro fanoušky. Ale spíš jde o to, že dlouho nebyl titul, nebyly úspěchy a k tomu chci Spartě pomoci. To mě lákalo, že se to tam zase takhle nastartovalo. Cíle jsou nejvyšší."

David Pavelka Datum a místo narození: 18. května 1991, Praha

Výška a váha: 185 cm, 75 kg

Post: záložník

Klub: Sparta Praha (od 2020)

Předchozí působiště: Braník (1997-00), Sparta Praha (2000-11), Slovácko (2011-12), Sparta Praha (2012), Liberec (2013-15), Kasimpasa (2016-20)

Reprezentace: 22 zápasů, jeden gól (první zápas 3. září 2015 proti Kazachstánu)

Největší úspěchy: vítěz Poháru FAČR 2015; účastník ME 2016

Prvoligová bilance: 108/20 v české lize, 108/3 v turecké lize

Rodina: ženatý, manželka Ludmila, syn David

Ostatní: pracovitý středopolař, může hrát na všech místech zálohy; s fotbalem začínal v šesti letech v Braníku, ještě v žákovském věku přešel do Sparty; v jejím dresu si v květnu 2011 odbyl prvoligovou premiéru, více šancí dostal při hostování ve Slovácku; v lednu 2013 přestoupil spolu s Martinem Frýdkem v rámci transferu Lukáše Váchy do Liberce, kde se vypracoval mezi největší opory týmu a stal se i kapitánem; v lednu 2016 odešel do Kasimpasy, předloni s tureckým klubem prodloužil smlouvu o další tři roky; pod trenérem Jaroslavem Šilhavým získal pevné místo v reprezentaci, jediný gól vstřelil v přípravě s Brazílií v březnu 2019; loni v říjnu si poranil koleno a byl téměř půl roku mimo hru; má přezdívku Pavlas, jeho fotbalovými vzory jsou Tomáš Rosický a Abou Diaby.

