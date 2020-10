LIGA NARUBY: zuřil víc Rada, Látal, nebo Šumulikoski? Vítězem se stává…

Kvůli sporům o otočený roh to zaniklo, ale v samém závěru bouřlivého duelu Baník – Slavia se domácí bek Jiří Fleišman při odkopu s chutí opřel do balonu tak razantně, že to odnesl presující Lukáš Masopust. A Fleišmanovi to očividně nijak nevadilo. Jinak v 6. kole FORTUNA:LIGY panovalo na lavičkách značné napětí – a tak se vesele žlutilo i červenilo: právě na Baníku, v Olomouci a na Slovácku. Kdo zuřil nejvíc? Rozhodli jste: a my souhlasíme. Na vítěze se podívejte v novém díle pořadu Liga naruby.