Pavelka: Turci nejednali korektně. Na přestup čekal s Dočkalem a spol.

Už někdy během května se mentálně nastavil na Spartu. Záložník David Pavelka moc toužil po návratu na Letnou, dlouho to ovšem vypadalo, že se mu z turecké Kasimpasy nepodaří vyvázat. Za pět minut dvanáct se mu to nakonec povedlo. Nakonec vlastně ještě později, všechny formality totiž byly dotaženy minulé pondělí ve 23:58, tedy dvě minuty před uzávěrkou letních přestupů. „Jednání ze strany Kasimpasy mi nepřišlo úplně korektní,“ přiznává zkušený středopolař pro klubový web.

Zatímco ještě na přelomu července a srpna vypadal transfer Davida Pavelky z Kasimpasy do Sparty nadějně, ve druhé polovině se situace zasekla. A dlouho se zdálo, že naprosto neprodyšně.

„Bylo to náročné. Sdíleli jsme to celé s rodinou. Byli jsme na pár dní mimo Istanbul na dovolené. Hodně času jsem strávil na telefonu. Velký stres, pořád se řešily nějaké detaily, papírování. Aby to bylo všechno správně legislativně,“ vrací se k hektickému poslednímu dni letních přestupů Pavelka.

Zatímco v letenských kancelářích se usilovně pracovalo do nočních hodin, o dva tisíce kilometrů dál směrem na východ čekal bývalý hráč Liberce a člen širšího reprezentačního kádru na verdikt.

Vypjaté momenty si navíc Pavelka dokázal zpříjemnit. V té chvíli navíc poměrně netradičně...

„Bylo to vlastně příjemné, volali mi totiž kluci z nároďáku. Byli jsme na telefonu s Bořkem Dočkalem a Pavlem Kadeřábkem, udělali jsme si videohovor a čekali společně, jestli to klapne, nebo ne. Dělali jsme si z toho trochu legrácky, byla sranda. Odlehčilo to situaci, protože jsme byli hodně nervózní. Moc jsem chtěl, aby to dopadlo. Potvrzení jsem nakonec dostal až pár minut po půlnoci,“ popisuje Pavelka.

Ještě o pár hodin dřív se při tom zdálo, že jednání nemají naději na úspěch. Kasimpasa trvala na přestupní částce přesahující 28 milionů korun a dlouho nemínila slevit ani o deko.

„Táhlo se to dlouho, ta jednání ze strany Kasimpasy mi nepřišlo úplně korektní. Trochu jsme s tím bojovali. Nečekali jsme, že se to v pondělí takhle nakopne. Nějaké resumé se Spartou jsme si dali do konce předchozího týdne. Věděli jsme, že ty podmínky jsou nesmyslné a vrátíme se k tomu případě v budoucnu. Nakonec se to v pondělí rozjelo, byl to hrozný fofr,“ vzpomíná 29letý fotbalista.

Fofr to tedy opravdu byl. Ovšem pro Pavelku i Spartu nakonec se šťastným koncem, který v úterý dopoledne orazítkovala UEFA, když transfer definitivně potvrdila.

„Já jsem už byl nastavený na Spartu. V Turecku nám nic nechybělo, měl jsem dobrou pozici v klubu a byl spokojený. Zároveň jsem ale cítil, že se moc chci vrátit do Sparty. Od května jsme na tom pracovali, v klubu jsem to lidem říkal na rovinu. Kdybych zůstal, ten rok by pro mě byl obrovsky obtížný. Tělo by tam zůstalo, ale hlava už by byla na Letné,“ říká Pavelka upřímně.

Jakmile se přestup dopekl, nastal velký kalup. Pobalit alespoň základní věci, doladit v Turecku veškeré náležitosti a vydat se směrem domů. Nějaký čas to zabralo, k novým parťákům se proto Pavelka připojil až na začátku tohoto týdne.

„V průběhu let jsme začali stavět domeček kousek za Prahou. Předloni jsme ho dokončili, takže to klaplo krásně. Mohli jsme se rovnou nastěhovat. Tím, že Turecko není v Evropské unii, bylo kolem toho hodně papírování. Zkrátili jsme dovolenou a vytřídili věci, které povezeme zpátky, a které tam necháme. Z mého bytu se stal bazar, chodí tam kluci z Kasimpasy a berou si, co potřebují. Nábytek, elektroniku. Jim to pomůže a mě samozřejmě taky,“ usmívá se.

Nyní už je Pavelka s rodinou v Praze a může se plně koncentrovat na nové angažmá. Do něj vstupuje coby čistokrevný střední záložník, byť v úvodu sezony v Turecku několikrát nastoupil na nezvyklé pozici pravého beka. „Lepil jsem tam díry, protože to nikdo jiný nechtěl hrát. Když došlo na rozhodování, říkal jsem si, že radši pomůžu, než abych tady dělal zle. Nějak jsem to odehrál, ale pravý bek nejsem. Kluci ve Spartě by se v tomhle směru neměli bát,“ prohodil pobaveně.

První ostrý duel může posila „last two minutes“ odehrát už příští čtvrtek, kdy na Letenské čeká první vystoupení v základní skupině Evropské ligy. Doma přivítají Lille.