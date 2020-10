Kdo místo Chovance? Ve hře jsou tři varianty: bývalý sudí i záskok z UEFA

Berbrovo sídlo v Žeroticích na Plzeňsku, pohled od předního vjezdu do zahrady. • CNC/Zbyněk Schnapka

Berbrovo sídlo v Žeroticích na Plzeňsku, pohled od zadního vjezdu do zahrady. • CNC/Zbyněk Schnapka

U zadního vjezdu do dalšího Berbrova domu v Žeroticích na Plzeňsku stála opět škodovka s ústeckou značkou. • CNC/Zbyněk Schnapka

U zadního vjezdu do dalšího Berbrova domu v Žeroticích na Plzeňsku stála opět škodovka s ústeckou značkou. • CNC/Zbyněk Schnapka

Berbrovo sídlo v Žeroticích na Plzeňsku, pohled od zadního vjezdu do zahrady. • CNC/Zbyněk Schnapka

U zadního vjezdu do dalšího Berbrova domu v Žeroticích na Plzeňsku stála opět škodovka s ústeckou značkou. • CNC/Zbyněk Schnapka

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Kdo by po konci Jozefa Chovance mohl vést komisi rozhodčích? • koláž iSport.cz

V pondělí výkonný výbor asociace odvolal komisi rozhodčích řízenou Jozefem Chovancem. Nyní nastává krok druhý: složit nový orgán. Důvěryhodnější, kompetentnější… Času je relativně málo. Sbor musí vzniknout do restartu profesionálních soutěží. Jaké jsou varianty? Podle zdrojů iSport Premium tři. A všechny zajímavé. Rezonují jména bývalého arbitra nebo zástupce Ligové fotbalové asociace, rozhodně nikoliv okrajovou možností pak je dočasný záskok odborníků z UEFA. Asociace a LFA jsou však v názorovém nesouladu.

Žhavý pondělní den na tuzemské fotbalové scéně nepřinesl pouze abdikaci svazového místopředsedy Romana Berbra, výkonný výbor zcela jednomyslně rozprášil komisi rozhodčích. Šéfem už není Jozef Chovanec, odvolaní byli též Martin Wilczek, Pavel Mareš a Jiří Kureš. Jediným, kdo nebyl odejit, a v nově složené komisi bude zřejmě pokračovat, je Tomáš Bárta, zástupce Ligové fotbalové asociace.

To jsou konstanty, více jistot chybí. Logicky, je krátce po totální bouři, uklízí se. Jenže fotbal tlačí čas. Pokud by epidemiologické autority povolily opětovný návrat na trávníky o příštím víkendu, musí nová komise vzniknout do konce týdne. Horizontem je neděle. Proto se diskutuje, jedná, vymýšlí. Podle zdrojů redakce jsou ve hře tři možnosti.

Tou první je aktivizace