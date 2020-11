Fotbal ve stresu, liga stále nemá výjimku. Rážová si klade podmínky

David Pavelka se vrací do Sparty • Twitter/ACSparta_CZ

Fotbal začíná strašit časový pres. Zítra (v pátek) chce rozjet nejvyšší fotbalovou soutěž v tuzemsku, nicméně povolení úřadů k restartu profesionálních soutěží LFA v ruce nemá. V čem je problém? Údajně v renovaci testovacího režimu. Jarmila Rážová má představu o zpřísnění celého procesu. Jinými slovy, co platilo dosud, už platit nebude.

Během úvodních šesti kol FORTUNA:LIGY se kluby řídily manuálem z dílny LFA a schváleným hygienou. V něm bylo zaneseno, že každý klub musí na vlastní náklady zajistit pravidelné provádění vyšetření na přítomnost COVID-19. U hráčů, členů realizačního týmu a zaměstnanců, a to před každým soutěžním utkáním. Ale také, a to je v příběhu podstatné, při utkáních F:L musí všechny osoby, které vstupují do týmové zóny (hřiště, kabiny…) předložit potvrzení o negativním výsledku ne staršího tří dnů.

A hlavní hygienička Rážová nyní nově požaduje, aby negativní test nebyl starší osmačtyřicet hodin. „To je dost zásadní zúžení manévrovacího prostoru. Tři dny byly tak akorát,“ říká zdroj iSport.cz, který si nepřál být jmenován.

Dosud vše fungovalo následovně: pokud mužstvo hrálo v neděli večer, mohlo jít na test klidně ve čtvrtek ráno. Omezení stáří testu se nepočítalo na hodiny, ale na dny. V případě pozitivního výsledku některého z hráčů, se tým přetestoval. Bylo relativně dost prostoru.

Nyní?

Šlágr Plzně se Spartou je na programu v neděli v 18 hodin. V případě zavedení „osmačtyřicítky“, musí oba kluby podstoupit testy v pátek večer. Pokud vyjde, byť jeden, pozitivní výsledek, další kolo se koná v sobotu večer, jelikož následující test je potřeba učinit nejdříve dvaačtyřicet hodin po předcházejícím. „A to může být problém, kapacity laboratoří jsou o víkendu značně omezené. Teoreticky se může stát, že výsledky nebudeme vědět do začátku zápasu, nebo se je dozvíme pár desítek minut před,“ uvažuje osoba obeznámená s vývojem jednání.

Proto se vymýšlí, diskutuje. Nejde jen o testy, také se řeší počet osob přítomných na stadionu, i detaily spojené s rouškami. Podle představ hygieniků by nově měl mít roušku i hlavní trenér.

Je docela možné, že k dohodě dojde během několika málo příštích hodin, ale není vyloučeno, že výjimka bude schválena až zítra před otevíracím zápasem mezi domácím Jabloncem a Brnem. Zatím nejsou indicie takové, že by jednání měla úplně krachnout a liga by se o víkendu vůbec nerozjela.

